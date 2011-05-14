ساخت جاده ساحلی شمال در توسعه گردشگری منطقه موثر است

محمد اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شبکه های داخلی با توجه به بهره برداری پروژه های راه آهن و بزرگراه پاسخگویی حجم زیادی از مسافران نیست.

وی اظهارداشت: یکی ازمصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان گیلان جاده ساحلی است که با رعایت کامل الزامات زیست محیطی ساخته می شود.

معاون عمرانی استانداری گیلان گفت: قطار رشت - چابکسر و ساری نیز از این مسیر عبور خواهد کرد و این جاده نقش یک دیواره سازی ساحلی برای پیشروی آب دریای خزر را نیز دارد.

وی عنوان کرد: پیشروی آب دریای خزر طی سالیان گذشته خسارت های زیادی در برخی از مناطق استان ایجاد کرده است و در آینده نیز احتمال دارد آب پیشروی داشته باشد.

اکبرزاده افزود: این مسیرنه تنها یک جاده سریع السیر روان و یک خط راه آهن مسافربری و حمل کالا خواهد بود بلکه در جواراین پروژه تمامی عناصر و مولفه های گردشگری، پارکهای آبی ورزشی شکل خواهد گرفت.

وی ادامه داد: با ایجاد استخرهای طبیعی در کنار دریا از سوی بخش خصوصی می توان بسیاری از مشکلات منجمله غرق شدگی را رفع کرد و گردشگران زیادی را به سوی استان کشاند.