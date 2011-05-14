13 بیمارستان جدید در گیلان ساخته می شود

حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت تمکیل ساخت پروژه های نیمه تمام بهداشتی و درمانی در استان تاکید کرد و افزود: اتمام ساخت بیمارستان فوق تخصصی سایت لاکان، 13 بیمارستان نیمه تمام استان، تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت در اولویت هستند.

وی عنوان کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در طول فعالیت دولت نهم و دهم اقدامات موثری برای توسعه کمی و کیفی امکانات و خدمات بهداشتی درمانی، بهبود و استانداردسازی شاخص های سلامت، افزایش سرانه خدمات بهداشتی، درمانی و فراهم کردن زمینه دسترسی مطلوب و آسان همگان به خدمات مختلف بهداشتی درمانی در سطح کشور و استان برداشته شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: خوداتکایی کشور در درمان بسیاری از بیماری های پیچیده با تربیت پزشکان و کادر درمانی متخصص و متعهد، دستیابی به دانش های نوین پزشکی و موفقیت در تولید انواع داروهای مورد نیاز بیماران و نیز صدور خدمات تخصصی بهداشتی درمانی، بخشی از دستاوردها و کارنامه درخشان نظام در ارتقای سلامت است.

وی همچنین تبدیل استان گیلان به قطب دارو سازی در کشور خبر داد و افزود: با توجه به وجود امکانات و تجهیزات مناسب و همچنین رویش گونه های گیاهان دارویی این منطقه قابلیت سرمایه گذاری در صنعت دارو سازی را دارد.

تامینی با اشاره به ساخت دانشکده داروسازی در استان خاطرنشان کرد: این دانشکده زیر ساخت مناسبی برای تربیت کادر متخصص رشته داروسازی در استان است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه در تمامی شهرستانهای گیلان بیمارستان ایجاد خواهد شد بر ضرورت خودکفایی کامل به لحاظ داشتن امکانات و تجهیزات مدرن در سطح استان تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به ثروت زایی و استفاده بهینه از وسعت اراضی محدود و کم گیلان یادآورشد: این استان به لحاظ مساحت کوچک است اما از نظر پتانسیل و جمعیت و اهمیتی که از حیث اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی برای کشور دارد جزو بزرگترین استانهاست.

تامینی اظهار داشت: وسعت گیلان بیشتر شامل جنگل، رودخانه، مراتع، تالاب و زمین های مرغوب کشاورزی است و باید از این اراضی بهترین استفاده شود تا ارزش افزوده بیشتری به همراه داشته باشد.

وی از ساخت کارخانه خودروسازی، بزرگترین کارخانه ذوب آهن بخش خصوصی کشور، کارخانجات سیمان و پتروشیمی در گیلان خبرداد و افزود: حجم پروژه های که در گیلان اجرایی شده در تاریخ استان مانند ندارد.

نماینده مردم رشت در مجلس پسماند، پساب بیمارستانی، صنعتی، خانگی را از مشکلات اساسی استان دانست و اظهارداشت: بیشترین پول شهرداری ها برای جمع آوری و ساماندهی زباله ها هزینه می شود.