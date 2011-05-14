فاتح احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با راه اندازی صندوق پستی هوشمند در استان کردستان آگاهی از وصول مرسولات برای گیرندگان آن آسان و در نتیجه در سریعترین زمان ممکن فرد می تواند مرسوله پستی خود را از باجه های استان دریافت کند.

وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی و ایجاد صندوق های پستی هوشمند مالک صندوق از طریق سامانه ارسال پیامک به تفلن همراه از وضعیت مرسوله های پستی خود در صندوق هوشممند خبردار شده و در کمترین زمان ممکن از دریافت مرسوله در استان نسبت به تحویل گرفتن آن اقدام کند.

مدیر کل پست استان کردستان بیان داشت: این سرویس می تواند برای مــدیران ادارات دولتی و خصوصی و اشخاصی که دارای نشانی ثابتی نیستند همچون پزشکان، مهندسین، وکلا، اساتید، دانشجویان، مدیران و سرمایه گزاران واحدهای تجاری، صنعتی، خدماتی و تولیدی و افرادی که اطلاع از وصول مکاتباتشان در سریعترین زمان حائز اهمیت است کارایی قابل توجهی داشته باشد.

احمدی در پایان گفت: افراد و متقاضیان صندوق های پستی شخصی هوشمند می توانند به واحد مربوطه در اداره تجزیه و مبادلات پست استان کردستان مراجعه کرده و در کمترین زمان ممکن صاحب صندوق پستی شخصی هوشمند شوند و از این امکان برای تسهیل در امور مبادلاتی خود استفاده کنند.