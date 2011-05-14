به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، "باراک اوباما" پس از نشست روز جمعه کاخ سفید با "آندرس فوگ راسموسن" دبیر کل ناتو بدون اشاره به جدول زمانبدی خاص برای پایان جنگ لیبی تاکید کرد این جنگ ادامه می یابد.

دبیر کل ناتو نیز از آمریکا خواست تا تجهیزات نظامی بیشتری را در اختیار متحدان این کشور قرار دهد.

این پایگاه اینترنتی-تحلیلی همچنین در گزارشی دیگر با اشاره به اهداف جنگ طلبانه ناتو در لیبی نوشت: با وجود اذعان غربی ها به بن بست موجود در لیبی به نظر نمی رسد که ناتو در فکر رهایی خود از این جنگ باشد.