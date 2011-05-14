وضعیت گرد و غبار کردستان به مرز خطرناک رسید / احتمال بارشهای پراکنده

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، با گذشت روزها، ماه ها و سال های مختلف پدیده گرد و غبار در استان کردستان و بخش های جنوبی و غربی کشور به یک موضوع ثابت تبدیل شده و بهتر آن است که در این استان ها به جای وضعیت آلودگی، شرایط پاک بودن آب و هوا را خبری و اطلاع رسانی کرد.

موج تازه ریزگردهای عربی از صبح روز گذشته مسیر استان های کردستان، آذربایجان شرقی و غربی را در بر گرفته و بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان کردستان امکان افزایش آلودگی طی روزهای آینده به دلیل فعالیت چشمه های تولید گرد و غبار در استان های مرکزی کشور عراق وجود دارد.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان در این رابطه به خبرنگار مهر در سنندج گفت: با توجه به وزش باد شرایط برای ورود ریزگردهای عربی به استان کردستان از روز گذشته فراهم شده است و بر اساس گزارش های رسیده میزان دید در ساعات پایانی شب گذشته در شهرستان بانه به کمتر از 700 متر کاهش پیدا کرده است.

محمد طالب حیدری بیان داشت: با توجه به فعال بودن سرچشمه های اصلی تولید گرد و غبار در کشور عراق، امکان افزایش آلودگی در بخش های از کشور وجود دارد ولی خوشبختانه از صبح امروز وضعیت آلودگی در استان کردستان تا حدودی کاهش یافته و این روند باعث شده است تا میزان دید به حدود دو هزار متر افزایش یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت جوی استان و میزان بارش های احتمالی خاطرنشان کرد: نقشه های پیش بینی وضعیت آب و هوا نشان می دهند که همزمان با ورود ریزگردهای عربی و به دلیل تغییرات جوی احتمال بارش های پراکنده و رگباری در استان کردستان وجود دارد.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان در پایان گفت: میزان بارش های استان کردستان طی روزهای شنبه و یکشنبه چشمگیر نخواهد بود و به همین دلیل لازم است که مردم اقدامات اولیه بهداشتی را برای مقابله با پدیده گرد و غبار انجام دهند.