تلاش تهيه كننده هاي فيلم گل براي يافتن هنرپيشگان جوان

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين اثركه با بودجه 100ميليون دلارجلودوربين مي رود، به احتمال بسياردرسال 2005 مهمان سالنهاي سينما مي شود.
" ارنستوليزكو"، هنرپيشه جوان مكزيكي ازجمله بازيگراني است كه توسط آژانس بازيگريابي به تهيه كنندهاي فيلم " گل " معرفي شده وقراراست كه يكي ازنقشهاي محوري اين اثررا بازي كند.
اين هنرپيشه ازمعدود بازيگران جواني است كه امكان حضوردركنارچهره هاي مطرحي را چون " ديويد بكهام "،" الن شيرر"،" وين روني "و" زيد الدين زيدان " را يافته است. اكران سومين فيلم ازاين مجموعه همزمان با برگزاري بازيهاي جام جهاني 2006 خواهد بود.
تهيه كننده هاي مجموعه سينمايي سه قسمتي " گل " طي تماس بايك آژانس هنرپيشه يابي تمايلشان را براي استفاده ازنيروهاي جوان آمريكاي لاتين دراين آثاراعلام كردند.
به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين اثركه با بودجه 100ميليون دلارجلودوربين مي رود، به احتمال بسياردرسال 2005 مهمان سالنهاي سينما مي شود.
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