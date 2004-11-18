تلاش تهيه كننده هاي فيلم گل براي يافتن هنرپيشگان جوان

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين اثركه با بودجه 100ميليون دلارجلودوربين مي رود، به احتمال بسياردرسال 2005 مهمان سالنهاي سينما مي شود.

" ارنستوليزكو"، هنرپيشه جوان مكزيكي ازجمله بازيگراني است كه توسط آژانس بازيگريابي به تهيه كنندهاي فيلم " گل " معرفي شده وقراراست كه يكي ازنقشهاي محوري اين اثررا بازي كند.

اين هنرپيشه ازمعدود بازيگران جواني است كه امكان حضوردركنارچهره هاي مطرحي را چون " ديويد بكهام "،" الن شيرر"،" وين روني "و" زيد الدين زيدان " را يافته است. اكران سومين فيلم ازاين مجموعه همزمان با برگزاري بازيهاي جام جهاني 2006 خواهد بود.