احداث قطار شهری بندرعباس در مرحله مطالعه است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهدی رضایی صبح شنبه در نشست شورای ترافیک با اشاره به اینکه قانون جدید راهنمایی و رانندگی همه‌ی مولفه‌های موثر در بروز حوادث رانندگی از جمله انسان، خودرو و امداد و نجات و سایر متغیرها را با یکدیگر هماهنگ می‌کند، تاکید کرد: باید برای کاهش خطاها و عوامل موثر در سوانح و تصادفات و اصلاح فرهنگ ترافیک، گام‌های موثرتری برداریم.

رضایی بر رفع مشکلات راه ، ایجاد راهکارهای موثر در جهت اجرای صحیح قانون جدید و هماهنگی دستگاههای اجرایی استان در اجرای پروژه های عمرانی ، بعنوان عوامل موثر در کاهش حوادث رانندگی تاکید کرد.

وی همچنین از مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست تا ضمن بررسی قانون جدید راهنمایی و رانندگی در حیطه وظایف خود، مسائل و مشکلات مرتبط با آن را نیز تحلیل و مرتفع نموده و دراجرای این قانون با مشکلات کمتری مواجه شویم.

رضائی بر سامان دهی ترافیک در شهرها به ویژه شهر بندرعباس تاکید کرد و گفت: این سامان دهی نیازمند برنامه ریزی دقیق و فرهنگ سازی گسترده ای است که باید در شورای استان بررسی کرد.

وی همچنین اجرای طرح ترافیکی هسته مرکزی شهر را طرحی پاسخگو و موثر در کاهش حجم ترافیک دانست و تصریح کرد: به منظور بهبود عبور و مرور و وضعیت ترافیک شهری تا حد امکان نیازمند تعریف پروژه های کوتاه مدت و متناسب با بودجه تخصیص یافته می باشیم ضمن اینکه بایستی کیفیت اجرای طرح ها نیز درنظر گرفته شود.

معاون امور عمرانی استاندار در ادامه نشست گفت: در بحث اجرای پروژه های زیربنایی شهر بندرعباس علاوه بر اعتبارات نیاز به مطالعات منسجم و دقیق است که تکمیل طرح جامع این شهر در بهبود ترافیک موثر خواهد بود.

وی همچنین به بحث مردم از نبود پل های زیرگذر و روگذر در چهار راه رسالت و میدان قدس و حجم ترافیک موجود اشاره کرد و گفت: بررسی اجرای پروژه پل روگذر در چهار راه رسالت با اعتبار پیش بینی شده 70 – 50 میلیارد ریال در مراحل پایانی است و به زودی نتایج آن اعلام می شود که اجرای این طرح می تواند مشکل ترافیک در آن منطقه را برطرف نماید.

رضایی اعلام کرد: همچنین در حال حاضر جهت کاهش ترافیک موجود در شهر بدنبال تعریف دیگر پروژه ها نظیر قطار شهر هستیم که مطالعات آن را در دستور کار خود داریم.

رضائی با اشاره به ادامه پروژه بولوار ساحلی شهر بندعباس با هدف کاهش حجم ترافیک در این بلوار، افزود: به منظور اتصال این مسیر به اولویتهای اول و دوم میدان الغدیر تا بولوار معلم و بولوار معلم تا خور گورسوزان در منتهی الیه شرقی اولویت سوم که به خور گورسوزان می رسد، یک پل به طول 33 متر و عرض30.5 متر با عتبار 1.5 میلیارد تومان در دست احداث است.