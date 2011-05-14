صیانت از موسیقی اصیل دغدغه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حمید شاه آبادی عصر جمعه در نشست مطبوعاتی جشنواره موسیقی نواحی کرمان اظهارداشت: ایران اسلامی سرشار از هنر و استعداد است و در بخش موسیقی این استعدادهای شگرف و عمیق هستند.

وی ادامه داد: می توان با استفاده صحیح از این استعدادها بسادگی مقابل هجمه فرهنگی دشمنان که با استفاده از ابزار نوین در حال تاثیر گذاری بر جوانان هستند ایستادگی کرد.

شاه آبادی افزود: برنامه ریزی و توسعه موسیقی محلی و معرفی استعدادهای جدید و شناسایی سلیقه و نیاز جامعه در این راستا بسیار ضروری است.

این مسئول فرهنگی اظهارداشت: این امر بخصوص در استانها باید مورد توجه بیشتر قرار داشته باشند و باید اقدام جدیدی در این راستا در استانها آغاز شود.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در این خصوص باید کار مطالعاتی و تحقیق صورت گیرد و نیاز سنجی با جدیت انجام شود زیرا دشمن با رصد دقیق نیازهای جامعه در راستای رفع این خلاء ها تلاش می کند.

وی گفت: باید با برنامه ریزی مناسب و حمایت از سوی مسئولان در راستای توسعه موسیقی محلی گام برداریم و در این میان هم اکنون صیانت از موسیقی اصیل و سنتی از مهمترین دغدغه های فرهنگی صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که باید با هماهنگی و همراهی به این مهم دست یافت.

شاه آبادی با تاکید بر لزوم توجه به مخافر و داشته های فرهنگی ادامه داد: باید از همه ظرفیتهای موجود برای تولید موسیقی اصیل و حمایت از موسیقی نواحی استفاده کنیم.



