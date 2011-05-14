خانه فرهنگ دیجیتال در مساجد استان مرکزی راه اندازی شد

مصطفی مشایخی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: تا کنون 14 خانه فرهنگ دیجیتال در 4 مسجد الزهرا، قدس، حضرت فاطمه(س) و علی ابن ابیطالب(ع) شهر اراک و 10 مسجد جامع شهرستانهای استان مرکزی راه اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: خانه های دیجیتال با هدف جذب جوانان و نوجوانان، معرفی سایتهای خوب و آموزشی، آشنایی افراد با فناوری نوین و تکنولوژی، هدایت جوانان به استفاده صحیح از اینترنت و انفورماتیک و عرضه محصولات پاک اینترنتی با قیمت مناسب به مخاطبان راه اندازی شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی افزود: سیستم گیم نت و بازی های رایانه ای تولید داخل، اینترنت با رویکرد معرفی سایت های مذهبی، فرهنگی و آموزشی و ایستگاه بلوتوث با شعاع 500 متر از ظرفیت های خانه فرهنگ دیجیتال اس.

مشایخی با بیان اینکه خانه فرهنگ دیجیتال از سوی معاونت رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت کانون های فرهنگی، هنری مساجد به سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری و سایر وسائل لازم تجهیز شدند، تصریح کرد: در این خانه ها محصولات نرم افزاری تولید داخل نیز به نمایش در می آید.

وی با اشاره به راه اندازی مجتمع دیجیتال شهری در فرهنگسرای آفتاب یادآور شد: مقدمات راه اندازی مجتمع دیجیتال استانی نیز در استان مرکزی فراهم شده است.