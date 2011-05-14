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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

اوایل تیرماه سال جاری؛

طرح کمربندی جنوبی بومهن به بهره برداری می رسد

طرح کمربندی جنوبی بومهن به بهره برداری می رسد

تهران - خبرگزاری مهر: بخشدار بخش مرکزی تهران گفت: درصورت اجرای عملیات ساخت با روند کنونی می توان اوایل تیرماه سال جاری شاهد افتتاح و راه اندازی طرح کمربندی جنوبی بومهن بود.

مصلحی شاد در گفتگو با خبرنگار مهر در پردیس اظهار داشت: امور مقدماتی طرح کمربندی شمالی بومهن در بخش مرکزی تهران در حال پیگیری و رفع موانع موجود است.

این مسئول پیرامون کمربندی جنوبی بومهن نیز عنوان کرد: درصد بالایی از مراحل اجرایی طرح کمربندی جنوبی بومهن نیز به پایان رسیده و مسیر رفت این محور به سمت شمال در آینده ای نزدیک قابل بهره برداری خواهد بود.

وی ادامه داد: پل کنارگذر این مسیر کمربندی و همچنین مراحل زیرسازی خیابان "کامیون داران" شهر بومهن جهت اجرای طرحهای آسفالت ریزی در حال تکمیل و اتمام پروژه است.

مصلحی اوایل تیرماه سال 90 را زمان بهره برداری از این طرح خواند و افزود: در صورت اجرای عملیات ساخت با روند کنونی می توان اوایل تیرماه سال جاری شاهد افتتاح و راه اندازی این طرح بود.

بخشدار بخش مرکزی تهران طرح کمربندی بومهن را از پروژه های ضروری شمالشرق استان تهران خواند و گفت: طرح کمربندی بومهن در صورت اجرا می تواند با کاستن از بار ترافیکی این شهر رضایت سکنه و مسافران گذری را فراهم آورد.

بخش مرکزی تهران با مساحتی بالغ برهزار و 378 کیلومتر مربع بر اساس مصوبه هیئت وزیران از 55 آبادی، روستا، نواحی کارگاهی، مناطق زراعی و دو شهر پردیس و بومهن تشکیل شده و محدوده جغرافیایی آن از روستای "تلو" در "سرخه حسار" آغاز و تا انتهای شهر بومهن ادامه می یابد.

این بخش 200 هزار نفری با شهرهایی همچون رودهن از شهرستان دماوند، لواسانات از شهرستان شمیرانات و روستای "مسگرآباد" از شهرستان پاکدشت دارای مرز مشترک است.  
 

کد مطلب 1310681

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