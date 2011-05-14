نشت اطلاعات میلیونها کاربر فیس بوک/ اطلاعات کاربران در دسترس شرکتها

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکتهای تبلیغاتی جانبی با استفاده از این نقص فنی می توانند برای سالهای متمادی به اطلاعات شخصی کاربران دسترسی داشته باشند. سایمنتک اعلام کرد در آپریل 2011 در حدود 100 هزار برنامه جانبی تبلیغاتی منجر به بروز این نقص شده اند اما هنوز اطلاعات دقیقی از اینکه اطلاعات چه تعدادی از کاربران فیس بوک به واسطه این نقص در دسترس شرکتهای اطلاعاتی قرار گرفته، در اختیار نیست با این همه انتظار می رود تعداد این کاربران رقمی نجومی باشد.

بر اساس گزارش سایمنتک طی سالها صدها هزار برنامه جانبی به صورت غیر عمدی باعث دسترسی شرکتهای تبلیغاتی به اطلاعات شخصی میلیونها کاربر این شبکه اجتماعی شده اند در حالی که شاید حتی این شرکتها از توانایی خود به دسترسی به چنین اطلاعاتی آگاهی نداشته باشند. شبکه اجتماعی فیس بوک که در حال حاضر بزرگترین شبکه اجتماعی جهان به شمار می رود نیز از این رویداد آگاه شده و نشت اطلاعات کاربرانش را تایید کرده است.

این شبکه در حال حاضر برای برطرف کردن این مسئله اقداماتی را انجام داده است. سخنگوی فیس بوک در بیانیه ای اعلام کرد متاسفانه گزارش سایمنتک از اشتباهاتی برخوردار است برای مثال کنکاشهای متخصصان شبکه نشان داده اند که این نقص منجر به نشت اطلاعات شخصی کاربران نشده است. همچنین در این گزارش به پیمان منع شرکتهای تبلیغاتی و توسعه دهنگان از استفاده و به اشتراک گذاشتن اطلاعات خصوصی کاربران هیچ اشاره ای نشده است.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، فیس بوک همچنین تایید کرده که برنامه جانبی سطح اشتراک برنامه نویسی یا API که سایمنتک در گزارش خود به آن اشاره کرده است را از روی شبکه برداشته است. این شبکه اجتماعی در حال حاضر بیش از 500 میلیون کاربر داشته و با شرکتهایی مانند گوگل و یاهو بر سر زمان آنلاین بودن کاربران و بازخورد تبلیغاتی در رقابتی سنگین است.