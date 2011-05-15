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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

صادقی اشتهاردی تاکید کرد:

لزوم رعایت توصیه های ایمنی در اجرای پروژه های عمرانی راه ها

لزوم رعایت توصیه های ایمنی در اجرای پروژه های عمرانی راه ها

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان تهران تاکید کرد: لازم است رعایت مباحث ایمنی در اجرای پروژه های عمرانی از جمله پروژه های مربوط به راه و جاده به طور کامل انجام گیرد.

صادقی اشتهاردی درگفتگو با خبرنگار مهر در کرج ضمن تاکید بر این مهم افزود: در این خصوص به پیمانکاران و مشاورین تأکید شده است در انجام پروژه ها نهایت دقت لحاظ شود.
 
وی مشکلات فرهنگی در بخش ایمنی را یادآور شد و خاطرنشان کرد: در بحث ایمنی با مشکل فرهنگی هم روبرو هستیم،هم اکنون در تمامی حوزه ها مباحث ایمنی به درستی رعایت نمی شود.

اشتهاردی با بیان اینکه عدم رعایت مباحث ایمنی تنها به راهداری و راهسازی محدود نمی شود، عنوان کرد: در رانندگی و یا در ساختمان سازی با همین چالش مواجه هستیم.
 
وی با اشاره به تهیه طرح هدایت ترافیکی خاطرنشان کرد: در هنگام اجرای کار مشاورین باید به رعایت نکات ایمنی احترام نشان دهند.
 
این مسئول بیان داشت: البته در استان تهران این مسئله آنچنان مشهود نیست ولی در پروژه هایی که من حضور داشتم و بحث ایمنی آن کمتر دیده شده رعایت نکات ایمنی را گوشزد کرده ام و خوشبختانه سال گشته ما سانحه ای در این باره نداشتیم.
کد مطلب 1310688

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