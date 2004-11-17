نوزدهمين كنفرانس بين المللي برق گشايش مي يابد

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي توانير، اين كنفرانس با حضور 3 هزار نفر از استادان دانشگاه ها ، كارشناسان و محققان 20 كشور جهان برپا مي شود.

در اين كنفرانس متخصصاني از كشورهاي آذربايجان ، آمريكا ، انگلستان ، آلمان ، ايتاليا ، برزيل ، تركيه ، ژاپن ، روسيه ، سوئد ، كانادا ، كره ، مالزي ، مصر ، عراق و افغانستان حضور خواهند داشت .

بر اساس اين گزارش ، بيش از 160 مقاله علمي برگزيده شده از ميان 850 مقاله ارسالي نيزدر اين كنفرانس ارائه خواهند شد .