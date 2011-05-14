پایان بخشهای مطالعاتی فاز نخست طرح احداث محور کردان - دماوند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر صادقی اشتهاردی افزود: یکی مهمترین پروژه های استان تهران در حوزه راه و ترابری و مصوبه دور سوم سفرهای هیئت دولت، محور کردان - دماوند بود.

وی درباره ویژگی‌های این طرح گفت: کار مطالعاتی فاز نخست محور کردان در هشتگرد به دماوند در مسیری به طول 162 کیلومتر کامل شده و اکنون در مرحله مناقصه، تعیین پیمانکار و سرمایه گذاری بخش خصوصی قرار دارد.

این مسئول عنوان کرد: به همراه معاونیا فنی و راهسازی از پروژه های در حال اجرا راههای استان تهران بازدید شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین به همراه آقایان زیودار و فیروز ضمن بازدید از پروژه های در دست اجرا، درباره راهکارهای رفع مشکلات و چالشهای موجود نیز تبادل نظر شده است.

صادقی اشتهاردی اضافه کرد: راهکارهای یادشده در خصوص نحوه اجرای این پروژه ها با پیمانکاران و مشاوران مربوطه مورد تبادل نظر قرار گرفته است.

وی یادآور شد: پیمانکاران و مشاوران مربوطه نیز وعده داده اند که با توجه به همکاریهای اداره کل راه و ترابری استان تهران هر چه سریعتر پروژه های در دست اجرا را به اتمام برسانند.

این مسئول افزود: لازم است پیگیری پروژه های راه و ترابری در استان با بهترین وضعیت دنبال شود تا شاهد احداث مطلوب این پروژه ها باشیم.