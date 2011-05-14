  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

کارگاه آشنایی با زیر ساخت رسانه های دیجیتال در بجنورد برگزار شد

کارگاه آشنایی با زیر ساخت رسانه های دیجیتال در بجنورد برگزار شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: همزمان با برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال در استان کارگاه های آموزشی آشنایی با زیر ساختهای دیجیتال برگزار شد.

محمدرضا سوقندی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: این کارگاه به منظور آشنایی بیشتر افراد با فناوریهای نوین و کارکردهای مختلف این فناوری برگزار شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در این نمایشگاه مسابقه های هنری نظیر مسابقه نقاشی بر روی سی دی، چهره نگاری فرزندان از پدران، عکاسی با تلفن همراه و شرح نویسی برای کاریکاتور برگزار شد.
 
سوقندی به معرفی نرم افزارهای جدید در این نمایشگاه نیز اشاره کرد و گفت: 46 نرم افزار جدید در غرفه فناوری و نوآوری در نمایشگاه رسانه های دیجیتال در معرض عموم قرار گرفته است و علاقمندان می توانند با مراجعه به این غرفه ها نرم افزارهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.
 
وی نرم افزار مدرسه هوشمند، سیستم کنترل هوشمند، ارتقاء امنیت تلفن همراه با اسکن عنبیه چشم، نماز خانه هوشمند و لپ تاپ های کاغذی یک بار مصرف را از جمله نرم افزار هایی معرفی کرد که در این غرفه ها عرضه می شود.
 
نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال خراسان شمالی از 20 تا 26 اردیبهشت ماه از ساعت 9 صبح الی 12 و عصرها 16 الی 21 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی خراسان شمالی دایر است.
 
کد مطلب 1310710

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها