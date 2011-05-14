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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

قانون جامع حمایت از اطفال روی میز مجلس

قانون جامع حمایت از اطفال روی میز مجلس

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان ایرادی ندارد گفت: هم اکنون طرح قانون جامع حمایت از اطفال و نوجوانان برای تصویب نهایی روی میز مجلس است.

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا در حوزه کودک آزاری و حمایت از کودکان بزه دیده چالش قانونی داریم گفت: قانون در مورد حمایت از این کودکان گویا و کامل است ولی در برخی موارد شفاف نبود که توسط دولت و قوه قضائیه مورد بحث کارشناسی قرار گرفت.

وی افزود: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان از طریق قوه قضائیه به دولت ارجاع شد و دولت این لایحه را در کمیسیون لوایح پس از بحث و بررسی تصویب و به مجلس ارجاع داده است.

معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: در قانون جدید موارد حمایتی از اطفال و نوع جرمهایی که علیه اطفال انجام می شود مشخص شده که منتظر تصویب نهایی مجلس هستیم.

کد مطلب 1310715

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