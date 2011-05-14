قانون جامع حمایت از اطفال روی میز مجلس

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا در حوزه کودک آزاری و حمایت از کودکان بزه دیده چالش قانونی داریم گفت: قانون در مورد حمایت از این کودکان گویا و کامل است ولی در برخی موارد شفاف نبود که توسط دولت و قوه قضائیه مورد بحث کارشناسی قرار گرفت.

وی افزود: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان از طریق قوه قضائیه به دولت ارجاع شد و دولت این لایحه را در کمیسیون لوایح پس از بحث و بررسی تصویب و به مجلس ارجاع داده است.

معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: در قانون جدید موارد حمایتی از اطفال و نوع جرمهایی که علیه اطفال انجام می شود مشخص شده که منتظر تصویب نهایی مجلس هستیم.