شهرداریها متولیان اصلی خدمات شهری هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، احمد کرمی صبح شنبه در بازدید از پروژه های عمرانی شهر ایلام گفت: در طراحیهای شهری به گونه ای برنامه ریزی شود که اعتبارات عمرانی شهرها به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد .

وی در بازدید از پروژه های عمرانی سطح شهر ایلام تأکید کرد: دستگاه های خدمات رسان آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات باید بصورت همزمان و هماهنگ نسبت به انجام حفاری اقدام کنند تا اختلال و وقفه ای در روند پیشرفت پروژه ها و کار شهرداریها ایجاد نشود .

سرپرست معاونت عمرانی استانداری ایلام با اشاره به روانسازی ترافیک مرکز شهرها گفت: شهرداریها باید با ایجاد مراکز عرضه خدمات عمومی و توزیع آنها در مناطق مختلف شهری از تجمیع این مراکز دربافت مرکزی شهر جلوگیری کرد.