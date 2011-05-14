شهرداریها متولیان اصلی خدمات شهری هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، احمد کرمی صبح شنبه در بازدید از پروژه های عمرانی شهر ایلام گفت: در طراحیهای شهری به گونه ای برنامه ریزی شود که اعتبارات عمرانی شهرها به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی در بازدید از پروژه های عمرانی سطح شهر ایلام تأکید کرد: دستگاه های خدمات رسان آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات باید بصورت همزمان و هماهنگ نسبت به انجام حفاری اقدام کنند تا اختلال و وقفه ای در روند پیشرفت پروژه ها و کار شهرداریها ایجاد نشود.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری ایلام با اشاره به روانسازی ترافیک مرکز شهرها گفت: شهرداریها باید با ایجاد مراکز عرضه خدمات عمومی و توزیع آنها در مناطق مختلف شهری از تجمیع این مراکز دربافت مرکزی شهر جلوگیری کرد.
کرمی گفت: پروژه های تأثیرگذاری در زمینه تعریض و اصلاح هندسی معابر، ایجاد تقاطع غیرهمسطح، توسعه فضاهای سبز و پارکها، پیاده رو سازی و جدول گذاری، آسفالت معابر و روکش آسفالت در محله های مختلف شهر ایلام انجام گرفته یا در دست احداث است که ضمن روان سازی ترافیک شهری به زیبا سازی نمای شهر هم کمک می کند.
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