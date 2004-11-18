عدم رضايت وسلي اسنايپرز از حضور درفيلم تيغ : سه گانه

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين هنرپيشه ترجيح داد كه ازكنفرانسهاي مطبوعاتي فاصله گرفته وبراي حضوردرپروژه بعدي اش به بلغارستان برود.

با اين وجود " پيترفرانكفورت " تهيه كننده اين اثراعلام كرد كه ازميزان رضايت اين هنرپيشه ازفيلم اطلاع چنداني ندارد. وي دراين مورد گفت :" اوتا به حال با من تماس نگرفته تا دراين مورد صحبت كند. اگرواقعا ازنتيجه كاررضايت نداشته باشد، به ما اطلاع مي دهد. گهگاه احساس مي كنم كه ميان ما گفتگوهاي خوبي شكل مي گيرد وگهگاه احساس مي كنم كه هيچ طريقي براي ارتباط ما با وي وجود ندارد. اگراوتمايلي به حضوردركنفرانسهاي مطبوعاتي ندارد، انتخاب با خود وي است ."

فيلم " تيغ : سه گانه " درزمره فيلمهاي هراسناك جاي دارد وداستان خون آشامها را درمحوريت دارد.