واشنگتن شورای انتقالی لیبی را به رسمیت نشناخته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، "محمود جبرئیل" از اعضای ارشد "شورای ملیِ انتقال" لیبی، پیش از دیدار روز جمعه خود با "تام دانیلون"، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده مخالفان حکومت لیبی را برای به رسمیت شناختن کامل دیپلماتیک برآورده نکرد.



"مارک تونر"، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در این باره گفت: "ما بر این باوریم که شورای ملی انتقال طرف گفتگوی معتبر و مشروعی از سوی مردم لیبی است و مسئله به رسمیت شناختن یکی از مسائل سیاسی متعددی است که در حال بررسی است."



کاخ سفید اعلام کرده که در حال حاضر شورای ملی انتقالی لیبی، متشکل از مخالفان سرهنگ قذافی را فقط "طرف صحبت" مردم این کشور می داند.

شورای موقت انتقالی لیبی با سفر به فرانسه، انگلیس، و هم اکنون آمریکا در صدد جلبی حمایت این کشور در برای برسمیت شناختن این شورا است.



روز پنجشنبه رئیس شورای انتقالی لیبی با ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس نیز دیدار کرده بود.



هیگ پس از دیدار با "مصطفی عبدالجلیل" گفت: چالشی که همه ما در لیبی را آن روبرو هستیم همچنان بعنوان چالشی بزرگ باقی مانده و برای دولت بریتانیا از اهمیت فراوانی برخوردار است.



وی افزود: ما به تعهد خود به مردم لیبی وفاداریم و در کنار آنها ایستاده ایم.