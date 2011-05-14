قول‌های بهاری برای خوابگاه‌نشینان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته خوابگاه‌ها در حالی از روز گذشته 23 اردیبهشت ماه آغاز شده است که در این 7 روز، دانشجویان خوابگاه‌نشین در انتظار قول‌های بهاری مسئولان آموزش عالی برای به‌سازی زندگی خوابگاهی هستند.

آغاز هفته خوابگاه‌ها محملی برای روسا و معاونان دانشجویی دانشگاه‌های کشور شده تا از همت خود برای حل مشکلات دانشجویی و رسیدگی به مسائل صنفی دانشجویان خوابگاه‌نشین خبر دهند. یعنی هفته خوابگاه‌ها که از راه می‌رسد انگار بهار خوابگاه‌هاست و بازار وعده و وعیدها و قول‌های روسای دانشگاه‌ها داغ می‌شود.

محمد موذنی - رئیس دانشگاه شیراز از راه‌اندازی اینترنت وایرلس دانشجویان کارشناسی و کاردانی خوابگاهی خبر می‌دهد و می‌گوید تنها دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا کنون از اینترنت در خوابگاه‌شان بهره‌مند بوده‌اند. احمد اکبری - رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان از دیدار خود با یک‌هزار دانشجوی خوابگاهی این دانشگاه خبر می‌دهد که در آن به بررسی و بیان مشکلات دانشجویان خوابگاهی اشاره شد.



اگر پای حرف دانشجویان خوابگاهی بنشینیم حتماً به مسائل بهداشتی، صنفی، تهیه و توزیع غذا و سایر موارد مشابه اشاره‌های نقد گونه‌ای خواهند داشت. عده‌ای از این دانشجویان به خصوص آنان که ترم اولی هستند بر این باورند که در برخی خوابگاه‌ها برای گرفتن اتاق می‌بایست قرعه صورت گیرد تا برای جدیدالورودی‌ها خوابگاه در نظر گرفته شود.

عبدالعلی چاله چاله – معاون دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه از احداث یک خوابگاه 270 نفره دخترانه در این دانشگاه خبر داد و یادآورشد: قبول داریم خوابگاه‌های دانشگاه رازی کرمانشاه با مشکلاتی مواجه هستند اما دیدگاه مسئولان دانشگاه و دانشجویان خوابگاهی در این زمینه فرق اساسی دارد.



چند دانشجو در چند خوابگاه اسکان دارند

کیوان مرادیان - رئیس صندوق رفاه دانشجویان نیز در این میان از بکارگیری یک هزار و 174 ساختمان خوابگاهی در داخل یا خارج محوطه دانشگاه برای اسکان دانشجویان خبر داد و گفت: 838 دستگاه ساختمان خوابگاه ملی، 185 دستگاه ساختمان استیجاری و 151 خوابگاه خودگردان تحت نظارت دانشگاه برای اسکان دانشجویان به کار گرفته شده‌اند.

به گفته مرادیان 206 هزار دانشجو در این خوابگاه ها اسکان دارند.

وضعیت اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی

اجاره بهای خوابگاه‌های دولتی در هر ترم بر اساس ظرفیت اتاق‌ها به دانشجویان اعلام می‌شود. بر این اساس، اجاره بهای اسکان در اتاق‌های یک و دو نفره به صورت نقدی در هر ترم برابر 86 هزار تومان، اتاق‌های 3 و 4 نفره 64 هزار تومان، اتاق‌های 5 و 6 نفره 60 هزار تومان، اتاق‌های 7 و 8 نفره 51 هزار و 800 تومان و اتاق‌های 9 نفره به بالا 43 هزار و 200 تومان است که البته این هزینه‌ها مربوط به زمانی است که دانشجو آن را نقدی پرداخت کند.

جدول اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی

جمعیت ساکن در اتاقهای خوابگاهی اجاره بها در یک نیمسال تحصیلی

(در صورت پرداخت نقدی) یک و دو نفره 86 هزار تومان 3 و 4 نفره 64 هزار تومان 5 و 6 نفره 60 هزار تومان 7 و 8 نفره 51 هزار و 800 تومان 9 نفره به بالا 43 هزار و 200 تومان

روز شمار هفته خوابگاه‌ها

هفته خوابگاه‌ها دارای هفت شعار است که در هر کدام از این هفت روز هفت اقدام مهم توسط مسئولان، دانشجویان یا والدین دانشجویان صورت می‌گیرد.



روز اول هفته خوابگاه‌ها یعنی 23 اردیبهشت ماه تحت عنوان "خوابگاه‌سازی، ارزش اسلامی، نیاز ملی" ، روز دوم 24 اردیبهشت ماه تحت عنوان "خوابگاه، خانواده و فرهنگ"، روزسوم 25 اردیبهشت ماه با نام "خوابگاه‌ها، مشارکت‌های مردمی و توسعه خوابگاه‌های غیردولتی"، روز چهارم 26 اردیبهشت ماه تحت عنوان "خوابگاه، نوآوری و مدیریت بهتر"، روز پنجم 27 اردیبهشت ماه با نام "خوابگاه، زندگی جمعی، مشارکت دانشجویان در مدیریت اجرایی"، روز ششم 28 اردیبهشت ماه با نام "خوابگاه، ورزش، ایمنی و سلامت" و روز آخر هفته خوابگاه‌ها نیز با نام "خوابگاه و هدفمندسازی خدمات" برگزار می‌شود.

امروز شنبه 24 اردیبهشت ماه که روز دوم هفته خوابگاه‌ها است، از والدین دانشجویان دعوت شده است تا به منظور جلب همکاری خانواده‌ها در اداره امور خوابگاه‌ها، شورای همکاری مشورتی با مشارکت خانواده‌ها نیز پیگیری و تشکیل شود.

چند خیرخوابگاه ساز داریم

در سال گذشته 48 نفر از خیرین اعم از حقیقی یا حقوقی به میزان 160 میلیارد ریال برای احداث خوابگاهها کمک کرده یا برای مشارکت در پروژه‌های خوابگاهی یا اهدای زمین اقدام کردند.



خوابگاه‌داران دارای تعاونی می‌شوند

تعاونی خوابگاه‌داران غیردولتی که از ابزارهای مشارکت‌زایی بخش خصوصی در زمینه ارائه خدمات خوابگاهی از برنامه‌هایی است که همزمان با هفته خوابگاه‌ها معرفی شده است و به گفته رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم خوابگاه‌داران غیر دولتی از مهرماه 90 اجازه فعالیت در حوزه خوابگاه‌های دانشجویی را خارج از قواعد تعاونی خوابگاه‌داران غیردولتی نخواهند داشت.

بر طبق این گزارش، جلب مشارکت و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه خوابگاه‌های دانشجویی غیردولتی که حضورش را می‌توان به صورت پر رنگ در شعارهای هفته خوابگاه‌ها دید از موضوعاتی است که این انگیزه را به کمیسیون دانشجویی وزارت کشور داده تا مصوباتی برای تشویق بخش خصوصی داشته باشد.

بر اساس مصوبه کمیسیون دانشجویی وزارت کشور تمامی خوابگاه‌های غیردولتی که مربوط به بخش خصوصی است هزینه انرژی‌شان با تعرفه کم و مشابه دانشگاه‌های دولتی حساب شود. بنابراین با این کاهش هزینه، فشار از روی دانشجو برداشته می‌شود و می‌تواند نویدبخش اجاره بهای منطقی‌تر برای دانشجویانی باشد که در خوابگاه‌های غیردولتی سکونت دارند.

تشکیل کارگروه خوابگاه‌های استانی

همچنین کمیسیون دانشجویی وزارت کشور تصویب کرده است که کارگروه خوابگاه‌های دانشجویی در سطح استان‌ها تشکیل شود تا در استان‌ها مدیریت متمرکزی برای استفاده از ظرفیت‌های دولتی و غیردولتی در زمینه خوابگاه‌های دانشجویی ایجاد شود.