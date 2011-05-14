به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال ایستاده معلولان از 30 تیر تا 9 مردادماه سال جاری، تحت نظارت سازمان جهانی والیبال معلولان جهان، در کامبوج برگزار خواهد شد. این رقابت ها هر دو سال یک بار برگزار می شود و از اهمیت خاصی برخوردار است.

آشوری در خصوص این مسابقات اظهار داشت: تیم های ایستاده معلولان تقریبا در رده ای برابر با سالم ها با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و قوانین حاکم بر این مسابقات نیز تقریبا شبیه قوانین والیبال است.

