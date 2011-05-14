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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

داور ایرانی در مسابقات والیبال ایستاده معلولان قضاوت می‌کند

داور ایرانی در مسابقات والیبال ایستاده معلولان قضاوت می‌کند

مهدی آشوری به عنوان نماینده داوری ایران در مسابقات قهرمانی والیبال ایستاده جهان قضاوت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال ایستاده معلولان از 30 تیر تا 9 مردادماه سال جاری، تحت نظارت سازمان جهانی والیبال معلولان جهان، در کامبوج برگزار خواهد شد. این رقابت ها هر دو سال یک بار برگزار می شود و از اهمیت خاصی برخوردار است.

آشوری در خصوص این مسابقات اظهار داشت: تیم های ایستاده معلولان تقریبا در رده ای برابر با سالم ها با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و قوانین حاکم بر این مسابقات نیز تقریبا شبیه قوانین والیبال است.
 
داور بین المللی کشورمان که برای نخستین بار به این رقابت ها اعزام می شود، افزود: بر اساس اعلام کمیته برگزاری مسابقات 12 کشور در این رقابت ها شرکت می کنند.
کد مطلب 1310738

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