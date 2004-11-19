طرح تعيين درصد جانبازان اوايل ماه آينده به هيات دولت مي رود

يوسف مجتهد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن بيان مطلب فوق افزود: مجلس اين اختيار را داده است كه طرح ارايه شده از طرف سازمان امور جانبازان و وزارت دفاع در هيات دولت پيگيري شود.

وي افزود: هدف از ارايه اين طرح رساندن درصد جانبازان به وضعيت استاندارد جهاني است.

معاون سازمان امور جانبازان گفت: اين طرح ابتداي سالجاري براي بررسي نهايي به وزارت دفاع فرستاده شد و طبق آخرين اظهارات اوايل آذر ماه براي بررسي نهايي به هيات دولت مي رود.

گفتني است پيش از اين قرار بود طرح تعيين درصد جانبازان طي ماه هاي گذشته راهي مجلس شود، اما با توجه به تصميمات اتخاذ شده از سوي مجلس اين طرح فقط در هيات دولت پيگيري مي شود و قرار است تا پايان امسال هم به نتيجه برسد.