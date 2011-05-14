سهام 2500میلیاردتومانی بازنشستگان پرداخت نشد/ دستور پیگیری رئیس جمهور

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد همسان سازی حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: بدین منظور در ماده 39 قانون بودجه سال 88، نمایندگان مجلس با اختصاص 2500 میلیارد تومان در قالب سهام قابل عرضه برای بازنشستگان تامین اجتماعی موافقت کردند اما متاسفانه تمامی این اعتبار تا کنون به این افراد اختصاص داده نشده است.

وی با اشاره به سلیقه ای عمل شدن به این مصوبه، تاکید کرد: تا کنون اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان به صورت نسبی و سلیقه ای اجرا شده و بیشترین پرداخت به آنها 14 هزار و 500 تومان بوده است.

به گفته رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، براساس قانون بودجه بازنشستگان هنوز در مورد اجرای قانون همسان سازی حدود 1900 میلیارد تومان طلبکار هستند که باید به آنها پرداخت شود.

خبازها با اشاره به اینکه مجلس باید پیگیر مصوبات خود باشد، گفت: روز 14 اردیبهشت ماه با رئیس جمهور در مورد عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی صحبت کردم و خواستار روشن شدن تکلیف بازنشستگان شدم و توسط وی دستوررسیدگی به این مورد داده شد که امیدوارم هرچه زودتر این مشکل برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حقوق و مزایای بازنشستگان لشکری بسیار بهتر از بازنشستگان کشوری است، افزود: این امر باید مورد بازنگری قرار گیرد و نباید تبعیضی میان آنها باشد.

به گفته وی، هم اکنون بیش از 80 درصد بازنشستگان حداقل بگیرهستند و مابقی کمی از حداقل بیشتر دریافت می کنند.