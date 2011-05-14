به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، "عدنان محمود" اظهار داشت: "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه اخیرا با انجمن های مردمی استان های مختلف دیدار کرده و به نظرات و خواسته های آنها گوش داده است و طی روزهای آتی شاهد گفتگوهای ملی خواهیم بود.

وی افزود: دولت در حال حاضر توان خود را معطوف اجرای اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کرده است و این امر در راستای خدمت به ملت صورت می گیرد.

محمود در ادامه اظهار داشت: دولت مصمم است در تمامی استان ها امنیت و ثبات را برقرار کند و از نظر ما میان حق برپایی تظاهرات مسالمت آمیز و استفاده از سلاح، تخریب اموال عمومی و ایجاد ناامنی تفاوت وجود دارد.