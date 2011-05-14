متناسب نبودن رشته های دانشگاهی هرمزگان عامل مهم بیکاری

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، پرویز سالاری صبح شنبه در جلسه هم اندیشی فرهیختگان و صاحب نظران هرمزگان که در مورد تدوین سند راهبردی کشور در امور نخبگان در محل بنیاد نخبگان برگزار شد، بیان داشت: فرصتهای شغلی موجود در استان هرمزگان باید شناسایی و معرفی شوند تا افرادی که قصد ورود به مراکز آموزش عالی را دارند با علم بر موجودیت های شغلی و تطبیق با علایق خود رشته تحصیلی را انتخاب کنند.

سالاری اظهار داشت: عدم تناسب رشته های دانشگاهی در حال ارائه با فرصتهای شغلی موجود در استان یکی از عوامل مهم بیکاری جوانان است.

وی افزود: سرخوردگی جوانان و فرار استعدادهای برتر و نخبگان به استانهای دیگر و خارج کشور می تواند پیامد این ناهماهنگی باشد.

وی گفت: هم اکنون در رشته های مربوط به دریا ، بنادر، صنعت و کشاورزی که از پتانسیلهای قوی موجود در استان است تعداد دانشجویان باید بیشتر باشد.

سالاری ادامه داد: با تحصیل جوانان در رشته های این چنینی هم استعدادهای موجود در استان شکوفاتر شده و به سمت بهره وری بیشتر می رود و هم جوانان پس از اتمام تحصیل صاحب شغلی مناسب می شوند.

تبدیل علم به تجارت در دستور کار نخبگان هرمزگانی

معاون استاندارهمچنین بر استفاده از نخبگان در جهت تحقق جهاد اقتصادی در هرمزگان تاکید کرد و گفت: تبدیل علم به تجارت با استفاده از پتانسیلهای موجود در استان باید دستور کار نخبگان هرمزگانی قرار گیرد.

سالاری استفاده از علم برای رونق تجارت را منوط به برنامه ریزی صحیح و شناسایی کامل داراییهای استان دانست و بیان داشت: یکی از مشکلات عمده در نظام برنامه ریزی عدم آگاهی درست از دارایی هاست.

وی تصریح کرد: با کار کارشناسی می توان داراییها، استعدادها و پتانسیلهای موجود در استان را شناسایی و با استفاده از این امکانات به سمت شکوفایی اقتصادی هرمزگان حرکت کرد.

به گفته معاون استاندار هرمزگان، جهت دهی این حرکت و انتخاب شیوه صحیح تر باید برعهده نخبگان و صاحب نظران باشد که آنها سنگربانان علم در استان هستند.

وی ابراز داشت: هدایت نخبگان و حمایت از انگیزه ها و ایده های برتر و همچنین شناسایی چالش های موجود و ارائه راهکارهای لازم نیز برعهده بنیاد نخبگان استان است.

در این جلسه پیشنهادات انتشار یک هفته نامه برای انعکاس اخبار نخبگان و ایده های برتر، ایجاد دانشکده فناوری های نوین، دخالت دادن بخش خصوصی در حمایت از طرح های نخبگان و تشکیل اتاق فکر بنیاد نخبگان استان ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.