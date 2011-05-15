2500 تن گندم از کشاورزان مهرانی خریداری شد

خسرو شهبازی در این ارتیاط به خبرنگار مهر گفت: برداشت گندم در سطح 15 هزار هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان آغاز شده است.
مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: تاکنون از آغاز فصل برداشت دو هزار و 500 تن گندم از کشاورزان مهران خریداری شده است.
وی همچنین اضافه کرد: 50 دستگاه کمباین در حال برداشت گندم در این شهرستان هستند.
این مسئول گفت: سه مرکز خرید گندم در این شهرستان آماده خرید این محصول از کشاورزان است.
وی یادآور شد: هم اکنون برداشت گندم در مناطق گرمسیری استان ایلام از جمله شهرستان مهران و دهلران آغاز شده است.
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