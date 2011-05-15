  1. استانها
  2. ایلام
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۱۲

2500 تن گندم از کشاورزان مهرانی خریداری شد

2500 تن گندم از کشاورزان مهرانی خریداری شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: دو هزار و 500 تن گندم از کشاورزان مهران خریداری شده است.

خسرو شهبازی در این ارتیاط به خبرنگار مهر گفت: برداشت گندم در سطح 15 هزار هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: تاکنون از آغاز فصل برداشت دو هزار و 500 تن گندم از کشاورزان مهران خریداری شده است.

وی همچنین اضافه کرد: 50 دستگاه کمباین در حال برداشت گندم در این شهرستان هستند.

این مسئول گفت: سه مرکز خرید گندم در این شهرستان آماده خرید این محصول از کشاورزان است.

وی یادآور شد: هم اکنون برداشت گندم در مناطق گرمسیری استان ایلام از جمله شهرستان مهران و دهلران آغاز شده است.
 

کد مطلب 1310758

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها