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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۲۸

"نخلستان" در نمایشگاه کتاب عرضه شد

"نخلستان" در نمایشگاه کتاب عرضه شد

کتاب آیینی "نخلستان" سروده غلامرضا سازگار از سوی دفتر هنر و ادبیات هلال منتشر و در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب با انتخاب و مقدمه استاد یوسفعلی میرشکاک چاپ و منتشر شده است .

دفتر هنر و ادبیات هلال 33 عنوان کتاب ویژه اشعار آیینی را در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه کرده است . 

اشعار کتابهای عرضه شده از سوی دفتر هنر و ادبیات هلال از سوی شاعرانی چون غلامرضا سازگار، علی انسانی، سیدرضا مؤید و محمدسعید میرزایی سروده شده است و به همراه هر کتاب لوح فشرده سبکهای کتاب نیز ارائه می شود.

علاقمندان با حضور در غرفه هنر و ادبیات هلال می توانند با نحوه کارکرد سامانه تلفنی و پیام کوتاه سفینه نجات آشنا شده و با کمترین هزینه دسترسی به گنجینه عظیمی از آثار ادبیات آیینی به صورت مکتوب و شفاهی داشته باشند.

کد مطلب 1310762

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