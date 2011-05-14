شهریه غیرانتفاعیها زیاد ‌شد/ رتبه دانشگاهها؛ ملاک شهریه

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میزان افزایش شهریه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بر اساس رتبه‌بندی این موسسات تعیین می شود، گفت: رتبه‌بندی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در حال حاضر توسط حوزه نظارت و ارزیابی آموزش عالی در حال انجام است.

مدیرکل دفتر آموزش‌های آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم افزود: شهریه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در حال حاضر 300 تا 350 هزار تومان در هر نیمسال است که افزایش 5 تا 20 درصدی آن معادل حداقل 15 هزار تومان و حداکثر 70 هزار تومان در هر نیمسال می‌شود.

نادری افزود: سعی می‌شود تا قبل از اینکه دفترچه کنکور سراسری امسال منتشر شود رتبه‌بندی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نهایی شده باشد تا افزایشی که برای شهریه‌های این موسسات در نظر گرفته می‌شود پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دفترچه کنکور گنجانده شود.

وی ابراز امیدواری کرد: افزایش 5 تا 20 درصدی شهریه دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در مهر ماه 90 اعمال شود.