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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

چهار هزار نفر از مددجویان کمیته امداد ایلام صاحب شغل می شوند

چهار هزار نفر از مددجویان کمیته امداد ایلام صاحب شغل می شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: امسال برای چهار هزار نفر از مددجویان کمیته امداد استان ایلام شغل ایجاد می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: در دور دوم و سوم سفرهای هیئت دولت به استان 450 میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال مددجویان زیر پوشش این نهاد مصوب شده است.

علیرضا ابراهیمی بیان داشت:  تاکنون 50 درصد این اعتبار تخصیص داده شده جذب و هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون شش هزار نفر از سرپرستان خانواده های مدد جو مستعد اجرای طرحهای خودکفایی و اشتغال شناسایی شده اند، افزود: این افراد در زمینه های کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، خدمات و مشاغل خانگی مشغول فعالیت می شوند.

هم اکنون 84 هزار نفر در قالب 27 هزار خانوار در استان ایلام زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.

کد مطلب 1310771

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