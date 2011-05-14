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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

خادمی خبر داد:

افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده آب بها در هرمزگان

افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده آب بها در هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری هرمزگان گفت: به استناد تبصره سه ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده آب بها یک درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین خادمی پیش ازظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با استناد بر این قانون،  مشترکان آب و فاضلاب از این پس یک درصد بیشتر از بهای قبلی آب بها به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند.

خادمی با تاکید  بر اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده در سطح این شرکت افزود: طبق اعلام تعرفه های جدید آب و فاضلاب، از ابتدای امسال در هنگام صدور قبض آب و فاضلاب از سوی شرکتهای آبفا، نرخ مالیات و عوارض از سه درصد به چهار درصد 2.2 درصد مالیات و 1.8 درصد عوارض افزایش یافته است.

وی با این استدلال که دریافت مالیات بر ارزش افزوده تنها شامل آب مصرفی است نه فاضلاب بها مندرج در قبوض مشترکان، یادآورشد: از این پس شرکت آب و فاضلاب استان با افزایش یک درصد نسبت به دریافت چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده از مبالغ مربوط به آب بها، مشترکان آب و فاضلاب  اقدام خواهد کرد.

کد مطلب 1310776

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