افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده آب بها در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین خادمی پیش ازظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با استناد بر این قانون، مشترکان آب و فاضلاب از این پس یک درصد بیشتر از بهای قبلی آب بها به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند.

خادمی با تاکید بر اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده در سطح این شرکت افزود: طبق اعلام تعرفه های جدید آب و فاضلاب، از ابتدای امسال در هنگام صدور قبض آب و فاضلاب از سوی شرکتهای آبفا، نرخ مالیات و عوارض از سه درصد به چهار درصد 2.2 درصد مالیات و 1.8 درصد عوارض افزایش یافته است.

وی با این استدلال که دریافت مالیات بر ارزش افزوده تنها شامل آب مصرفی است نه فاضلاب بها مندرج در قبوض مشترکان، یادآورشد: از این پس شرکت آب و فاضلاب استان با افزایش یک درصد نسبت به دریافت چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده از مبالغ مربوط به آب بها، مشترکان آب و فاضلاب اقدام خواهد کرد.