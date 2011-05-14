قوانین شرعی و اسلامی باید در گردشگری رعایت شود

حجت الاسلام مظفر تاجی در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران، اظهارداشت: به لحاظ وجود اماکن بکر گردشگری و نزدیک بودن به کلان شهر معنوی ایران، ظرفیت های خوبی در این شهرستان وجود دارد که می توان برای توسعه صنعت توریسم بدان توجه کرد.

وی با اشاره به روز موزه و میراث فرهنگی و گردشگری گفت: با توجه به اینکه ایران با تمدن کهن و فرهنگ غنی بر تارک فرهنگ های دنیا می درخشد حفظ و حراست از میراث فرهنگی که یادگار اجداد ما است، مخصوصا بناهای اسلامی که نشان از نماد دینی است یک وظیفه اخلاقی ـ شرعی و اجتماعی هر ایرانی است.

وی از دغدغه متدینین و دلسوزان اسلام به جهت عدم نظارت بر اماکن تفریحی اظهار نگرانی کرد.

وی با اشاره به تصویب بودجه 90 در مجلس و با توجه به سال جهاد اقتصادی گفت: امیدواریم مسئولین امر با تلاش روز افزون به این شعار و خواست رهبر معظم انقلاب جامع عمل بپوشانند.

وی بیم و امید را ابزاری کار آمد برای تکامل فردی و اجتماعی دانست و یکی از وظایف مهم پیامبران و در راس آنها پیامبر خاتم (ص) را بشارت به بیم و امید عنوان کرد.

امام جمعه چناران بیم و امید را دو بال برای پرواز و رشد و تعالی عنوان کرده با استناد به آیات و روایات پیشوایان گفت: مثبت اندیشی و مثبت نگری پیش نیاز امید است.

وی به فتوای تاریخی لغو امتیاز تنباکو توسط عالم بزرگ مرحوم میرزای شیرازی اشاره و محوریت و رهبری علماء و روحانیت را در طول مبارزات بیش از 200 ساله در این کشور اساسی دانست.

وی به قدرت معنویت علماء و روحانیت اشاره کرده گفت: با توجه به ضرباتی که دشمن از این قدرت متحمل شده همیشه برای تضعیف آن تلاش می کند.

وی برتری روحانیت شیعه را اخلاص، دلسوزی برای مردم، بی اعتنایی به دنیا، نترسیدن از ابرقدرت ها و قلدرها و زورمداران دنیا دانست.

وی مبارزه با استبداد و استعمار و غرب زدگی را از خصوصیات مهم این فتوا عنوان کرده، افزود: امروز هم همه وظیفه داریم با پیروی از علماء و روحانیت اهداف و مسیر اسلام اصیل را دنبال کنیم.

وی گفت: قانون مداری و عمل و احترام به قانون یکی از وظایف مهم مسئولین است و این افراد باید از پرداختن به مسائل حاشیه ای خودداری کرده و با رعایت اخلاق و تقوای سیاسی به مردم خدمت کنند.

وی افزود: با توجه به تاکید امام (ره) و رهبر معظم انقلاب که مراقب نزدیکان و کسانی که مسئولیت می دهید باشید، یکی از مشکلات اساسی در طول این سال ها همین افراد نفوذی و نزدیک به شخصیت ها بوده است، که باید با دقت بیشتر اجازه ندهند که دشمن سوء استفاده کند.