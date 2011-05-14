مسائل امور بانوان ایلام باید بصورت کارشناسی دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استاندار ایلام صبح شنبه در جلسه شورای مشورتی امور بانوان استان که در محل دفتر وی برگزار شد، گفت: در شورای مشورتی بانوان کمیته های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی فعالیت خواهند کرد و امورات مربوط به قشر زنان را دنبال می کنند .

وی افزود: بررسی اساسنامه شورای مشورتی بانوان نیز در یک فرآیند شش ماهه که شورا آغاز به کار می کند قابل اصلاح است تا پس از آنکه نظرات کارشناسی اخذ شد، این اساسنامه براساس نیازهای بومی و منطقه ای، تکامل پیدا کند.

اعلایی تصریح کرد: در این شورا و کمیته ها، باید نیازهای زنان مورد نیازسنجی دقیق قرار گیرد و موضوعات بصورت محتوایی دنبال شود .

استاندار ایلام با بیان اینکه اگر بخواهیم در جامعه ما کمال اتفاق بیافتد، باید به این طبقه اجتماعی توجه ویژه کنیم، گفت: من امیدوارم با این ساز و کاری که تدارک دیده شده است ما شاهد توسعه و سرعت بخشی به امورات مربوط به بانوان در استان باشیم .

اعلایی ادامه داد: در هر کمیته ای باید از کارشناسان خبره استفاده شود تا توان کار، کارشناسی کمیته ها بالا رود .

وی اظهار داشت: در کمیته علمی این شورا باید برای کل حوزه بانوان برنامه ریزی شود، نباید تنها برای بانوان توانمند و نخبه برنامه تدوین شود.

این مسئول افزود: شورا باید در گیر مسائل مختلف مرتبط با امور بانوان و بازدیدهای میدانی شود تا از نزدیک در جریان امورات قرار گیرد و براساس آن تدبیر کند.