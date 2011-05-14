12 جایگاه سی ان جی در آمل فعال است

ابراهیم پور یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون دو جایگاه دو منظور فرآورده های نفتی و سی ان جی در جاده قدیم آمل به بابل و یک جایگاه در جاده چمستان به محمودآباد در حال ساخت است.

وی افزود: جایگاه عرضه گاز سی ان جی در چمستان به محمودآباد، حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مراحل پایانی نصب تجهیزات ومحوطه سازی آن در حال انجام است.

رئیس اداره پخش فرآورده های نفتی آمل تصریح کرد: دوجایگاه دومنظوه فرآورده های نفتی و سی ان جی در جاده قدیم آمل به بابل هم اکنون حدود 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان امسال افتتاح خواهد شد.

پوریزدانی ادامه داد: دولت با ساخت دو جایگاه مخصوص سی ان جی در شهر دابودشت و کمربندی آمل به تهران موافقت کرده و قرار شد پس از ساخت به شهرداری آمل و دابودشت واگذار شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون 12 جایگاه عرضه پخش فرآورده های نفتی، دو جایگاه دومنظوره و دو جایگاه تک منظوره عرضه گاز سی ان جی در شهرستان آمل فعال است.

رئیس اداره پخش فرآورده های نفتی آمل یادآورشد: 34 فروشندگی نفت و پنج عامل گاز مایع در این شهرستان به شهروندان آملی خدمات ارائه می کنند.