حجت‌الاسلام محمد کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تبعیت از حکم ولی فقیه اظهار داشت: اطاعت از ولی فقیه واجب شرعی است و کسی حق اجتهاد در برابر حکم ولی فقیه را ندارد.

وی اضافه کرد: وقتی مراجع معظم تقلید در برابر حکم حاکم و ولی فقیه موظف به تبعیت هستند لذا سایر مسئولان نظام هم به طریق اولی موظف هستند که از حکم ولی فقیه تبعیت کنند و دیگر جای این باقی نمی ماند که کسی بخواهد در برابر حکم ولی فقیه اجتهاد نماید.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: مسئولی که از حکم ولی فقیه تبعیت نکند خود را از مشروعیت ساقط کرده است و دیگر مشروعیتی ندارد.

وی در بیان توصیه ای خطاب به مسئولان نظام گفت: مسئولان نظام اگر تاکنون توفیقاتی داشته اند در سایه انسجام، وحدت، همدلی و تبعیتشان از ولی فقیه بوده است، بنابراین اگر می خواهند این نظام همچنان با قوت به پیش برود و در برابر دشمنان محکم بایستد و بن بستها را بشکند باید راه تبعیت از ولی فقیه و همدلی را ادامه دهند، چشم حقیقت بین خود را به سخنان گهربار ولی فقیه بسپارند و با جان ودل به هرچه که ایشان می گوید عمل کنند نه اینکه در قبول حکم ولی فقیه لجاجت و سماجت بخرج دهند.

حجت الاسلام کدخدایی در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص اعمال خشونت علیه مردم انقلابی در کشورهای منطقه و شمال آفریقا نیزگفت: همه جهان اسلام موظف است در برابر آنهایی که نه تنها به مسلمانان تعدی و تجاوز می کنند بلکه انسانهای بیگناه را می کشند به پا خیزند و برخورد قاطع کنند.