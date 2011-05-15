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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۴۹

کدخدایی در گفتگو با مهر:

عدم تبعیت از حکم ولی‌فقیه مسئولان را از مشروعیت ساقط می‌کند

عدم تبعیت از حکم ولی‌فقیه مسئولان را از مشروعیت ساقط می‌کند

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه کسی حق اجتهاد در برابر حکم ولی فقیه را ندارد، گفت: کسی که از حکم ولی فقیه تبعیت نکند خود را از مشروعیت ساقط کرده است و دیگر مشروعیتی ندارد.

حجت‌الاسلام محمد کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تبعیت از حکم ولی فقیه اظهار داشت: اطاعت از ولی فقیه واجب شرعی است و کسی حق اجتهاد در برابر حکم ولی فقیه را ندارد.

وی اضافه کرد: وقتی مراجع معظم تقلید در برابر حکم حاکم و ولی فقیه موظف به تبعیت هستند لذا سایر مسئولان نظام هم به طریق اولی موظف هستند که از حکم ولی فقیه تبعیت کنند و دیگر جای این باقی نمی ماند که کسی بخواهد در برابر حکم ولی فقیه اجتهاد نماید.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: مسئولی که از حکم ولی فقیه تبعیت نکند خود را از مشروعیت ساقط کرده است و دیگر مشروعیتی ندارد.

وی در بیان توصیه ای خطاب به مسئولان نظام گفت: مسئولان نظام اگر تاکنون توفیقاتی داشته اند در سایه انسجام، وحدت، همدلی و تبعیتشان از ولی فقیه بوده است، بنابراین اگر می خواهند این نظام همچنان با قوت به پیش برود و در برابر دشمنان محکم بایستد و بن بستها را بشکند باید راه تبعیت از ولی فقیه و همدلی را ادامه دهند، چشم حقیقت بین خود را به سخنان گهربار ولی فقیه بسپارند و با جان ودل به هرچه که ایشان می گوید عمل کنند نه اینکه در قبول حکم ولی فقیه لجاجت و سماجت بخرج دهند.

حجت الاسلام کدخدایی در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص اعمال خشونت علیه مردم انقلابی در کشورهای منطقه و شمال آفریقا  نیزگفت: همه جهان اسلام موظف است در برابر آنهایی که نه تنها به مسلمانان تعدی و تجاوز می کنند بلکه انسانهای بیگناه را می کشند به پا خیزند و برخورد قاطع کنند.

کد مطلب 1310798

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