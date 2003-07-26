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۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۰۰

توسط هيئت ديپلماسي سياست خارجي عراق :

سفيران جديد عراق تعيين شدند

سفيران جديد عراق تعيين شدند

كميته تعيين هيئت هاي ديپلماسي كه سياست خارجي عراق را تعيين مي كند ، اسامي چهل سفير جديد عراق را اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اماراتي البيان ، پل برمر حاكم  آمريكايي عراق ، اخيرا تمام سفراي رژيم سابق عراق  را فراخوانده است .
به نوشته البيان ، خبرگزاري قطر با استناد به منابع ديپلماتيك در بغداد اعلام كرد : ليست جديد را افرادي تشكيل مي دهند كه مدرك دكترا دارند  وآموزش امور ديپلماتيك را توسط  يك گروه از متخصصان انگليسي در امور ديپلماسي  فرا گرفته اند.
در همين حال گفته مي شود  شماري از سفراي عراقي در كشورهاي عربي و اروپايي ، از كشورهاي محل ماموريت،  درخواست  پناهندگي كرده اند                                                             

کد مطلب 13108

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