هنر در فرهنگ سازی شهر الکترونیک ابزاری موفق است

نرگس نورالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: با توجه به پیشرفتهای عصر حاضر ایجاد شهر الکترونیک و استفاده از خدمات الکترونیکی در جامعه ضروری است.
وی با بیان اینکه باید بسترسازی الکترونیکی در همدان فراهم شود، گفت: شکل گیری شهر الکترونیک توسعه پایدار را به همراه دارد.
نورالله زاده با تاکید بر بکارگیری ابزار هنر در زمینه فرهنگسازی افزود: بهرهگیری از هنر پویانمایی در ترویج فرهنگ شهر الکترونیک موثر خواهد بود.
دبیر جشنواره ملی انیمیشنهای شهر الکترونیک با اشاره به اینکه بهرهگیری از خدمات الکترونیکی باعث صرفهجویی در زمان و کاهش سفرهای درون شهری می شود، گفت: این امر زمینه ساز آرامش و آسایش شهروندان است.
وی به تونانیی هنرمندان همدانی در تولید انیمیشن اشاره کرد و افزود: همدان قطب تولید انیمیشن کشور است و باید از این پتانسیل استفاده کرد.
نورالله زاده خاطرنشان کرد: برای برگزاری جشنواره ملی انیمیشنهای شهر الکترونیک در همدان اطلاعرسانی گسترده ای صورت گرفته است.
وی یادآور شد: جشنواره ملی انیمیشنهای شهر الکترونیک تیرماه امسال در همدان برگزار میشود.
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