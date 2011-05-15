هنر در فرهنگ سازی شهر الکترونیک ابزاری موفق است

نرگس نورالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: با توجه به پیشرفت‌های عصر حاضر ایجاد شهر الکترونیک و استفاده از خدمات الکترونیکی در جامعه ضروری است.

وی با بیان اینکه باید بسترسازی الکترونیکی در همدان فراهم شود، گفت: شکل گیری شهر الکترونیک توسعه پایدار را به همراه دارد.

نورالله زاده با تاکید بر بکارگیری ابزار هنر در زمینه فرهنگ‌سازی افزود: بهره‌گیری از هنر پویانمایی در ترویج فرهنگ شهر الکترونیک موثر خواهد بود.

دبیر جشنواره ملی انیمیشن‌های شهر الکترونیک با اشاره به اینکه بهره‌گیری از خدمات الکترونیکی باعث صرفه‌جویی در زمان و کاهش سفرهای درون شهری می شود، گفت: این امر زمینه ساز آرامش و آسایش شهروندان است.

وی به تونانیی هنرمندان همدانی در تولید انیمیشن اشاره کرد و افزود: همدان قطب تولید انیمیشن کشور است و باید از این پتانسیل استفاده کرد.

نورالله زاده خاطرنشان کرد: برای برگزاری جشنواره ملی انیمیشن‌های شهر الکترونیک در همدان اطلاع‌رسانی‌ گسترده ای صورت گرفته است.

وی یادآور شد: جشنواره ملی انیمیشن‌های شهر الکترونیک تیرماه امسال در همدان برگزار می‌شود.