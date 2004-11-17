آلمان نقش بارزتري در بازسازي صنايع ايران بر عهده خواهد گرفت

سفير آلمان در تهران در پايان سخنانش با بيان اين مطلب كه بايد بسترسرمايه گذاري، بيش از پيش مهيا شود، از طرح مجلس شوراي اسلامي در خصوص بررسي قراردادهاي تاو و ترك سل استفسار كرد.

در ادامه اين ديدار سيدحسين هاشمي رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اظهار خرسندي از روند مذاكرات جمهوري اسلامي ايران و سه كشور اروپايي كه منجر به توافقات اوليه بين دو طرف شده، اظهار اميدواري كرد كه اروپا نيز در عمل پاسخي مناسب و در خور به سياست اعتماد سازي ايران بدهد.

رييس كمسيون صنايع و معادن، در پاسخ به سوال سفير آلمان در خصوص وجود برخي مخالفتها در قبال توافق اخير ايران و سه كشور اروپايي در مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس محل تضارب افكار و ترجمان افكار عمومي است و اگر پرونده كشورمان در اجلاس آتي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، مسير عادي خود را پيدا كند، ديدگاه مخالفين اين توافق، قطعا تغيير خواهد كرد.

وي در پايان سخنانش با اشاره به قدمت روابط سياسي و تجاري دو كشور افزود: طرح بررسي قراردادهاي تجاري جمهوري اسلامي ايران با دو شركت تاو و ترك سل محدود به اين دو مورد خاص وجهت رفع برخي ابهامها بوده و قابل تسري به ديگر معاهدات تجاري نيست و مجلس شوراي اسلامي از هرگونه سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران استقبال و حمايت مي كند.