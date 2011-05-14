نمایشگاه عکس‌ کودکان خیابانی مشهد در پایتخت برگزار می شود

فرامرز عامل بردبار در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت:‌ عکس‌هایی که در این جشنواره‌ به بخش مسابقه راه یافته و در نمایشگاه به معرض تماشای علاقه‌مندان گذاشته شد بنا به درخواست انجمن عکاسان ایران، در تهران به نمایش درمی‌آید.

وی از انتشار کتاب حاوی آثار جشنواره گلستانه در خرداد ماه خبر داد و گفت: این کتاب برای تمام عکاسانی که آثار خود را به جشنواره ارسال کرده‌اند و همچنین برای مراکز فرهنگی، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی مشهد، عکاسان عضو انجمن عکاسان خراسان، مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و نهادهای مرتبط ارسال می‌شود.

وی اظهار داشت: این کتاب در 120 صفحه منتشر می‌شود و علاوه بر عکس‌های عکاسان برتر، شامل یادداشت مدیر کل بهزیستی استان خراسان رضوی، دادستان مشهد، مدیر عامل مرکز گلستان علی، دبیر جشنواره و نیز معرفی داوران نیز هست.

بردبار یادآور شد: این کتاب با همت عالی فروخته می‌شود و درآمد آن به نفع کودکان مؤسسه‌ خیریه‌ گلستان علی که متولی این جشنواره است، هزینه خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را حساس سازی مسؤولین و افراد جامعه نسبت به کودکان خیابانی، کودکان کار و کودکان بی‌سرپرست مراکز بهزیستی دانست و گفت: خوشبختانه به اهداف جشنواره بسیار نزدیک شدیم و به همین جهت جشنواره دوم در سال 90 برگزار می‌شود.

بردبار خاطر نشان کرد: برگزاری این جشنواره همچنین باعث شد، شورای شهر مشهد از اول سال 90 پیگیری ساماندهی جدی کودکان خیابانی را در دستور کار خود قرار دهد.

بردبار یادآور شد: در مجموع هزار و 72 قطعه عکس به دبیرخانه‌ جشنواره رسیده بود که از میان آنها90 قطعه عکس برای شرکت در جشنواره انتخاب شدند.