خدمات رسانی هلال احمر به 450 هزار شهروند ایرانی در سال 89

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود مظفر در حاشیه سفر به مازندران، در سخنانی با تبریک هفته هلال احمر و ضرورت نهادینه کردن تکریم انسانیت و صیانت از کرامت انسانی اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 450 هزار نفر از خدمات امداد و نجات جمعیت هلال احمربهره مند شدند.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی عام المنفعه که خدمت رسانی به همنوعان حادثه دیده را در دستور کار دارد در فرآیند امداد رسانی به آسیب دیدگان سیل پاکستان، زلزله ژاپن و خسارت دیدگان ناشی از جنگهای داخلی لیبی و کشورهای آفریقایی حضور چشمگیری داشت و خدمات شایانی را به این گروه از همنوعان ارائه کرد.

مظفر تصریح کرد:‌ جمعیت هلال احمر بهترین مکان برای تجمیع کمک های مردمی در راستای صیانت از کرامت انسانی است واز همه توانمندان و نیکوکاران به منظور مشارکت در فعالیت های عام المنفعه دعوت به همکاری می کند.

وی افزود: تمامی گروههای سنی با عضویت در جمعیت هلال احمر می توانند با فراگیری آموزش های امدادی در مواقع لزوم به همنوعان خود کمک کنند.

