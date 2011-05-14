گردشگران برغان از بیراهه به این منطقه سفر نکنند

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، پیچ و خم های جاده ای کوهستانی در کنار سرسبزی درختان حاشیه آن ، آسمان آبی و رودخانه ای خروشان که صدای آب را طنین انداز می کند ، این ها چشم انداز زیبای جاده ای است که از دل بخش چندار در شهرستان ساوجبلاغ می گذرد تا شما را به روستای زیبا و با پیشینه ی تاریخی برغان برساند.

شاید بیراه نگفته باشیم، روستای پرآوازه برغان بخشی از شهرتش را مرهون جاده زیبای منتهی به آن است.

باغ های پر درخت آلوی برغانی، گردو و توت، سایه های خنک درختان در کوچه و پس کوچه های روستا و منظره رودخانه کردان که از میان روستا گذر کرده ، همه چشم اندازی بکر از روستای برغان را در مقابل دیدگان گردشگران به تصویر می کشد.



روز زمین پاک بود که مقاله ای در نشریه ایران زمین به نقل از خبرگزاری مهر با عنوان ” طبیعت زیبای برغان هاشور خورد“ منشر شد . مقاله ای که جاده برغان را زباله دان مرغداری ها و واحدهای صنعتی معرفی کرده بود.



باید آورد ؛ جاده ای که خبرنگار آن را جاده ی برغان دانسته بود و نازیبایی های زیست محیطی آن را به قلم کشیده بود ، راهی فرعی در منطقه آتشگاه است که در حوزه شهرستان کرج واقع شده و جاده اصلی برغان محسوب نمی شود.



این دست نوشته زنگ خطری است برای مسئولانی که با کم توجهی شان ، اجازه جولان به عده ای سودجو و فرصت طلب داده اند.



آنگونه که در این مقاله آورده شده است با آلایش های تاریخ گذشته مرغ ، محصولات تاریخ گذشته کارخانه های مواد غذایی که متأسفانه سودجویان و فرصت طلبان ، برای تخلیه و خلاص شدن از آنها ، جایی جزء ، مرز کرج و ساوجبلاغ در ناحیه آتشگاه و برغان یافت نکرده اند .



اوضاع زیست محیطی این بخش از شهرستان کرج ، نه تنها این شهرستان بلکه تهدیدی زیست محیطی برای ساوجبلاغ و منطقه بکر برغان است که رفع آن نیازمند همت دستگاههای مسئول است .



بخشدار چندار می گوید : برغان و جاده منتهی به آن و روستاهای واقع در این مسیر به صورت مرتب نظافت می شود و زباله ها نیز با خودروهای حمل زباله دهیاریها جمع آوری و به منطقه تخیله زباله ساوجبلاغ در منطقه حلقه دره منتقل می شوند رضا طاهر خانی افزود کلیه زباله های تخلیه شده در محدوده مرز شهرستان کرج و ساوجبلاغ در منطقه آتشگاه و برغان متعلق به صنایع کرج است.

پاکسازی این منطقه آلوده از زباله و ساماندهی محیط زیست آن ، خواسته ای است که هر گردشگر یا دوستدار طبیعت از مسئولان و مدیران کرج انتظار دارد.



اما به علاقه مندان و دوستداران طبیعت که قصد سفر به برغان دارند توصیه می شود لطفا"از بیراهه به این روستای زیبا سفر نکنید.



جاده اصلی برغان در حوزه بخش چندار ساوجبلاغ مسیری زیبا و با چشم انداز طبیعی بکر است که با به تصویر کشیدن زیباییهای طبیعی ، لذتی مضاعف از سفر در دل طبیعت را برایتان تداعی می کند.