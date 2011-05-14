  1. استانها
  2. زنجان
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۰۳

در زنجان/

کارگاه آموزشی مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی برگزار شد

زنجان - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزشی مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی به مدت دو روز در استان زنجان از ظهر شنبه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان ظهر شنبه امر الله حسنی در گردهمایی آموزشی مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی افزود : در جامعه ای زندگی می کنیم که به بحث ارتباطات و اخبار اطلاعات معروف و لیبرالیسم شکل گرفته است

وی ادامه داد: ارتباطات هدف اصلی را می سازند و نشان دادن فعالیتهای یک مجموعه به روابط عمومی بر می گردد و لذا هدف اصلی از این همایش اطلاع رسانی الکترونیکی است.

مدیر روابط عمومی استانداری و امور بین الملل ارتباطات با اشاره به اینکه ارتباطات در گذشته و حاضر تفاوت دارد افزود : پیامها و ارتباطات غیر شخصی بود ولی در حال حاضر پیامها و اطلاعات در دینا در یک لحظه توسط فضای مجازی و سایبری و اینترنت رد و بدل می شود .

حسنی یاد آور شد: در دنیا 2 هزار و 500 فقره فضای سایبری و مجازی فعالیت می کند که 50 فقره در ایران فعال است.

وی گفت : باید ارتباطات و اطلاع رسانی را در دستگاه و جامعه فعال کنیم و نسبت به فعال نمون دولت التکرونیک تلاش مضاعف را داشته باشیم .

مدیر روابط عمومی استانداری و روابط بین الملل زنجان افزود: خدمت رسانی به مردم و انقلاب موفقیت است و لذا در راستای خدمت صادقانه بیشتر باید اطلاع رسانی درست را در دستور کار داشته باشیم .

کد مطلب 1310846

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها