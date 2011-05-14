کارگاه آموزشی مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان ظهر شنبه امر الله حسنی در گردهمایی آموزشی مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی افزود : در جامعه ای زندگی می کنیم که به بحث ارتباطات و اخبار اطلاعات معروف و لیبرالیسم شکل گرفته است

وی ادامه داد: ارتباطات هدف اصلی را می سازند و نشان دادن فعالیتهای یک مجموعه به روابط عمومی بر می گردد و لذا هدف اصلی از این همایش اطلاع رسانی الکترونیکی است.

مدیر روابط عمومی استانداری و امور بین الملل ارتباطات با اشاره به اینکه ارتباطات در گذشته و حاضر تفاوت دارد افزود : پیامها و ارتباطات غیر شخصی بود ولی در حال حاضر پیامها و اطلاعات در دینا در یک لحظه توسط فضای مجازی و سایبری و اینترنت رد و بدل می شود .

حسنی یاد آور شد: در دنیا 2 هزار و 500 فقره فضای سایبری و مجازی فعالیت می کند که 50 فقره در ایران فعال است.

وی گفت : باید ارتباطات و اطلاع رسانی را در دستگاه و جامعه فعال کنیم و نسبت به فعال نمون دولت التکرونیک تلاش مضاعف را داشته باشیم .

مدیر روابط عمومی استانداری و روابط بین الملل زنجان افزود: خدمت رسانی به مردم و انقلاب موفقیت است و لذا در راستای خدمت صادقانه بیشتر باید اطلاع رسانی درست را در دستور کار داشته باشیم .