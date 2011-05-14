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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

نمایش رایگان فیلم‌ها در جشنواره فیلم شهر

نمایش رایگان فیلم‌ها در جشنواره فیلم شهر

فیلم‌های جشنواره فیلم شهر در تعدادی از پردیس‌های سینمایی رایگان به نمایش گذاشته می‌شوند.

محمدعلی حجازی مدیر روابط عمومی این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: در چهارمین جشنواره فیلم شهر قرار است فیلم‌هایی که در برخی پردیس‌های سینمایی به نمایش درمی‌آیند به صورت رایگان برای علاقمندان نمایش داده شوند.

وی ادامه داد: فیلم‌هایی که در پردیس‌های سینمایی تماشا، فرهنگسرای خاوران و اشراق به نمایش درمی‌آید به صورت رایگان برای علاقمندان پخش می‌شود. همچنین فیلم‌هایی که در پردیس‌های ملت، اریکه ایرانیان، شکوفه روی پرده می‌روند به صورت نیم بها و با قیمت 2000 تومان نمایش داده می‌شوند.

چهارمین جشنواره فیلم شهر از 24 تا 31 اردیبهشت برگزار می‌شود. مراسم افتتاحیه 24 اردبیهشت ماه ساعت 20:30 در تالار ایوان شمس و مراسم اختتامیه 31 اردیبهشت از ساعت 18 تا 21 برگزار خواهند شد.

کد مطلب 1310850

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