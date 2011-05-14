محمدعلی حجازی مدیر روابط عمومی این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: در چهارمین جشنواره فیلم شهر قرار است فیلمهایی که در برخی پردیسهای سینمایی به نمایش درمیآیند به صورت رایگان برای علاقمندان نمایش داده شوند.
وی ادامه داد: فیلمهایی که در پردیسهای سینمایی تماشا، فرهنگسرای خاوران و اشراق به نمایش درمیآید به صورت رایگان برای علاقمندان پخش میشود. همچنین فیلمهایی که در پردیسهای ملت، اریکه ایرانیان، شکوفه روی پرده میروند به صورت نیم بها و با قیمت 2000 تومان نمایش داده میشوند.
چهارمین جشنواره فیلم شهر از 24 تا 31 اردیبهشت برگزار میشود. مراسم افتتاحیه 24 اردبیهشت ماه ساعت 20:30 در تالار ایوان شمس و مراسم اختتامیه 31 اردیبهشت از ساعت 18 تا 21 برگزار خواهند شد.
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