به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا داود‌نژاد نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان فیلم سینمایی "مرهم "است و طناز طباطبایی، رضا داوود‌نژاد، احترام حبیبیان،کبری حسن‌زاده، سجاد سپهری، شیرین صفری، محرم موتمدی و سیاوش آقا محمدی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

داستان فیلم درباره‌ دختر معتادی است که از خانه فرار می‌کند و مادربزرگش او را تعقیب می‌کند ولی در میان راه اتفاقاتی می‌افتد که باعث می‌شود. هفتمین نشست اتاق رسانه سینمای ایران با حضور علیرضا داوودنژاد، رضا داوود نژاد، طناز طباطبایی و امیر قادری (کارشناس اتاق رسانه) یکشنبه 25 اردیبهشت‌ماه ساعت 15 در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌‌توانند به فرهنگسرای رسانه واقع در میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز مراجعه کنند یا با شماره تلفن 88800613 تماس بگیرند.