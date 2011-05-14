به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار دکتر سیدیحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت شهید محمد بروجردی و رونمائی از کتاب 22 روز حماسه و ایثار در سنندج در دانشگاه کردستان با اشاره به مجاهدتهای صورت گرفته در آزاد سازی سنندج گفت: اقتدار و عظمت امروز ایران اسلامی ثمره ایثار و از خودگذشتگی شهدای والامقامی است که در راستای دفاع از ارزشهای اسلام و انقلاب مظلومانه به شهادت رسیدند.
وی افزود: امروز اگر استان کردستان با امنیت و آرامش تمام به آبادانی و توسعه رسیده است حاصل ایثار و از خودگذشتگی هزاران شهید بومی و غیربومی است که بعد از پیروزی انقلاب در مقابله با گروهکهای ضد انقلاب و همچنین در طول هشت سال دفاع مقدس در برابر دشمنان ایستادند و حتی یک وجب از این خاک مقدس را به دست دشمنان ندادند.
دستیار و مشاورعالی فرمانده معظم کل قوا خاطرنشان کرد: برای تامین امنیت داخلی کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه، 23 هزار نفر از مردم اقصی نقاط کشور اسلامیمان جان خود را از دست دادند تا جایی که تنها 5 هزار و 416 نفر از آنان از استان اصفهان بودند.
وی بر شناخت بیش از پیش شهدا، اهداف، افکار و عقاید آنان تاکید و خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که ایثار و از خودگذشتگی شهداست که ایران را امروز به یکی از مقتدرترین و موفقترین کشورها در جهان تبدیل کرده است.
سرلشکر صفوی در ادامه با تحلیل و مقایسه رفتار جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق در قبال کردستان هر یک از کشورها گفت: نظام جمهوری اسلامی مردم این منطقه را وفادار به اسلام، ایران و نظام جمهوری اسلامی می دانست و تفاوت می گذاشت با ضد انقلابی که آن طرف مرز آمده بود و افکار پلید و منحرف، روحیات دد منش و ضد انقلابی داشت.
وی ادامه داد: در همین سنندج، نه استانداری و فرمانداری بود، مدرسه ها هم باز نبودند کل شهر دست ضد انقلاب بود و نمی گذاشت جهاد سازندگی، آموزش و پرورش و دانشگاهها و...کارشان را انجام دهند و به وظایفشان برسند.
دکتر صفوی مردم استان کردستان را یکی از وفادارترین و ولایتمدارترین مردم ایران اسلامی خواند و افزود: عمق شناخت نظام اسلامی از این مردم، در نحوه رفتار و توجه مسئولان و دولتمردان به توسعه و آبادانی همه جانبه این استان شهید پرور کاملا مشهود است.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا خاطرنشان کرد: حمایت از گروهک های ضد انقلاب برای ضربه زدن به مردم این استان و انقلاب نمونه ای از توطئههای دشمنان در سالهای اول پیروزی انقلاب است.
وی ادامه داد: دشمنان با استفاده از این گروهکها مانع هرگونه پیشرفت و آبادانی در استان میشدند و در این مسیر بسیاری از فرزندان این آب و خاک را به بیرحمانه ترین شکل به شهادت رساندند.
وی با بیان اینکه از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز اتفاقات بسیار بزرگی در کشور شکل گرفته است، افزود: آزادسازی سنندج در 22 اردیبهشت 59 یکی از بزرگترین اتفاقاتی است که بسیاری از توطئههای دشمنان را که در شهرهای دیگر داشت شکل میگرفت، خنثی کرد.
وی افزود: آزادسازی سنندج در حقیقت خنثیسازی بسیاری از توطئههای شومی بود که دشمنان با تمام توان سعی داشتند در شهرهای دیگر کشور پیاده کنند.
دستیار و مشاورعالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: امروز نیز دشمنان با توطئه و فتنه دیگری توسط گروهک جدیدی که انحراف فکری و اعتقادی دارند و مخالف سنت خدا و رسول خدا و قرآن هستند، به جنگ مردم کردستان آمدهاند، گروهی که به نام خدا و قرآن و با حمایت دشمنان اسلام و انقلاب به دنبال ترویج افکار ضداسلامی، ایجاد تفرقه و نفاق در بین مسلمانان و معرفی مسلمانان به عنوان کافر را دارند.
سرلشکر صفوی تاکید کرد: مطمئنیم روحانیون، مسئولان و نیروهای نظامی این استان همچون گذشته درخشانشان در راستای خنثیسازی توطئههای این افراد دست نشانده و گروهکهای منحرف به خوبی وارد عمل شده و به صورت جدی با آنان برخورد می کنند.
وی افزود: امروزه دشمنان در افغانستان و عراق نسبت به کردستان خط جدیدی را دنبال میکنند که امیدواریم مردم شهید پرور کردستان همچون گذشته توطئه های دشمنان را به بهترین شکل خنثی کنند.
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