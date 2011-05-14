به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار دکتر سیدیحیی ‏صفوی، دستیار‎ ‎و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در مراسم ‏‏گرامیداشت سالگرد شهادت شهید محمد‎ ‎بروجردی و رونمائی از کتاب 22 روز حماسه و ایثار در سنندج ‏‏در دانشگاه کردستان ‎ ‎با اشاره به مجاهدتهای صورت گرفته در آزاد سازی سنندج گفت:‏‎ اقتدار و عظمت‎ ‎امروز ایران اسلامی ثمره ایثار و از خودگذشتگی شهدای والامقامی است که در راستای‎ ‎دفاع ‏از ارزش‌های اسلام و انقلاب مظلومانه به شهادت رسیدند.‏‎

وی افزود: ‎‏امروز اگر استان کردستان با امنیت و آرامش تمام به آبادانی و توسعه رسیده است حاصل‎ ‎ایثار و ‏‏از خودگذشتگی هزاران شهید بومی و غیربومی است که بعد از پیروزی انقلاب در‏‎ ‎مقابله با گروهک‌های ‏ضد ‏انقلاب و همچنین در طول هشت سال دفاع مقدس در برابر دشمنان‎ ‎ایستادند و حتی یک وجب از این ‏خاک ‏مقدس را به دست دشمنان ندادند.‏‎

دستیار و‎ ‎مشاورعالی فرمانده معظم کل قوا خاطرنشان کرد: برای تامین امنیت داخلی کردستان،‎ ‎آذربایجان ‏‏غربی و کرمانشاه، 23 هزار نفر از مردم اقصی نقاط کشور اسلامیمان جان خود‎ ‎را از دست دادند تا جایی ‏که ‏تنها 5 هزار و 416 نفر از آنان از استان اصفهان‏‎ ‎بودند.‏‎

وی بر شناخت بیش از پیش شهدا، اهداف، افکار و عقاید آنان تاکید و‎ ‎خاطرنشان کرد:‏ نباید فراموش کرد ‏که ‏ایثار و از خودگذشتگی شهداست که ایران را‎ ‎امروز به یکی از مقتدرترین و موفق‌ترین کشورها در جهان ‏‏تبدیل کرده است.‏‎

سرلشکر‎ ‎صفوی در ادامه با تحلیل و مقایسه رفتار جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق در قبال‎ ‎کردستان ‏هر ‏یک از کشورها گفت:‏‎ نظام جمهوری اسلامی مردم این منطقه را‎ ‎وفادار به اسلام، ایران و نظام جمهوری اسلامی می ‏دانست و ‏‏تفاوت می گذاشت با ضد‏‎ ‎انقلابی که آن طرف مرز آمده بود و افکار پلید و منحرف، ‏روحیات دد منش و ‏ضد‎ ‎انقلابی داشت.

وی ادامه داد: در همین سنندج، نه استانداری و فرمانداری بود، ‏مدرسه ها هم باز‎ ‎نبودند کل شهر دست ‏‏ضد انقلاب بود و نمی گذاشت جهاد سازندگی، آموزش ‏و پرورش و‎ ‎دانشگاهها و...کارشان را انجام دهند و ‏‏به وظایفشان ‏برسند.

دکتر صفوی مردم‏‎ ‎استان کردستان را یکی از وفادارترین و ولایت‌مدارترین مردم ایران اسلامی خواند و‏‎ ‎‏افزود: ‏عمق شناخت نظام اسلامی از این مردم، در نحوه رفتار و توجه مسئولان و‎ ‎دولتمردان به توسعه و ‏آبادانی ‏همه جانبه این استان شهید پرور کاملا مشهود‎ ‎است.‏‎

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا خاطرنشان کرد: حمایت از‎ ‎گروهک‌ های ضد انقلاب برای ضربه ‏‏زدن به مردم این استان و انقلاب نمونه ‌ای از‏‎ ‎توطئه‌های دشمنان در سال‌های اول پیروزی انقلاب است.‏‎

وی ادامه داد: دشمنان با‎ ‎استفاده از این گروهک‌ها مانع هرگونه پیشرفت و آبادانی در استان می‌شدند و ‏در ‏این‎ ‎مسیر بسیاری از فرزندان این آب و خاک را به بیرحمانه ‌ترین شکل به شهادت‎ ‎رساندند.‏‎

وی با بیان اینکه از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز اتفاقات‏‎ ‎بسیار بزرگی در کشور شکل گرفته ‏‏است، افزود: آزادسازی سنندج در 22 اردیبهشت 59 یکی‎ ‎از بزرگ‌ترین اتفاقاتی است که بسیاری از ‏‏توطئه‌های دشمنان را که در شهرهای دیگر‎ ‎داشت شکل می‌گرفت، خنثی کرد.‏‎

وی افزود: آزادسازی سنندج در حقیقت خنثی‌سازی‎ ‎بسیاری از توطئه‌های شومی بود که دشمنان با تمام ‏توان ‏سعی داشتند در شهرهای دیگر‎ ‎کشور پیاده کنند.‏‎

دستیار و مشاورعالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: امروز‎ ‎نیز دشمنان با توطئه و فتنه دیگری توسط ‏‏گروهک جدیدی که انحراف فکری و اعتقادی‎ ‎دارند و مخالف سنت خدا و رسول خدا و قرآن هستند، به ‏جنگ ‏مردم کردستان آمده‌اند،‎ ‎گروهی که به نام خدا و قرآن و با حمایت دشمنان اسلام و انقلاب به دنبال ‏ترویج‎ ‎افکار ضداسلامی، ایجاد تفرقه و نفاق در بین مسلمانان و معرفی مسلمانان به عنوان‎ ‎کافر را دارند.‏‎

سرلشکر صفوی تاکید کرد: مطمئنیم روحانیون، مسئولان و نیروهای‎ ‎نظامی این استان همچون گذشته ‏‏درخشانشان در راستای خنثی‌سازی توطئه‌های این افراد‎ ‎دست نشانده و گروهک‌های منحرف به خوبی ‏وارد ‏عمل شده و به صورت جدی با آنان برخورد‏‎ ‎می‌ کنند.‏‎

وی افزود: امروزه دشمنان در افغانستان و عراق نسبت به کردستان خط‎ ‎جدیدی را دنبال می‌کنند که ‏‏امیدواریم مردم شهید پرور کردستان همچون گذشته‎ ‎توطئه ‌های دشمنان را به بهترین شکل خنثی کنند.