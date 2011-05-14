هزار قلاده سگ ولگرد در بیرجند تلف شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رجب جعفری صبح شنبه در جریان بازدید مسئولان از محل جمع ‌آوری و اتلاف این حیوانات در جمع خبرنگاران، با اشاره به جمع آوری یک ‌هزار و 100 قلاده سگ ولگرد از سال گذشته تا فروردین امسال در این شهرستان، اظهار داشت: از این تعداد یک ‌هزار و 33 قلاده طی سال گذشته و 67 قلاده نیز در فروردین ماه سال جاری اتلاف شده است.

وی به اهداف این بازدید اشاره کرد و بیان داشت: در راستای ابهاماتی که در خصوص جمع آوری و دفع بهداشتی سگ های ولگرد در این شهر وجود داشت، مسئولان متولی از نزدیک در جریان کار جمع ‌آوری و اتلاف این حیوانات قرار گرفتند.

جعفری در خصوص نحوه اتلاف سگ های ولگرد، تصریح کرد: در این رابطه سگ ‌های ولگرد از نقاطی همچون محل‌ های دفع زباله، دامداری ‌ها، کال‌ ها و سایر نقاط جمع ‌آوری می شوند.

وی با بیان اینکه این حیوانات با ماشین ویژه ‌ای به مرکز خدمات شهرداری که شامل اتاقک تعبیه در جاده شوشود است، منتقل می شوند، تصریح کرد: در این محل از طریق گاز ویژه‌ ای که مورد تایید دامپزشکی است تلف شده و پس از اتلاف، این سگ‌ ها با شرایط ویژه‌ ای در محل ترانشه دفن می ‌شوند.

جعفری به اقدامات شهرداری در راستای جمع آوری سگ های ولگرد اشاره کرد و ادامه داد: در این زمینه اتلاف هر قلاده سگ برای شهرداری نزدیک به 500 هزار ریال هزینه داشته است.

شهردار منطقه یک بیرجند در پایان با بیان اینکه تیراندازی به این سگ ‌ها نیز ممنوع شده است، از اعلام آمادگی این مجموعه برای اتلاف سایر سگ ‌های ولگرد سطح شهر در صورت گزارش دستگاه‌ ها یا مردم خبر داد.