80 فعال مطبوعاتی مازندران به مشهد مقدس اعزام شدند

رستم دهقان، رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران صبح شنبه در حاشیه این اردوی تفریحی زیارتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: این اقدام با همکاری استانداری مازندران، اداره کل فرهنگ و ارشاد و حمل و نقل و پایانه های مازندران صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: فعالان مطبوعاتی مازندران ضمن زیارت بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج از آرامگاه خواجه مراد و خواجه اباصلت نیز دیدن کردند.

دهقان افزود: بازدید از دفتر روزنامه قدس و چاپخانه آستان قدس رضوی بخشی از برنامه های فرهنگی اصحاب رسانه مازندران در سفر به مشهد مقدس بوده است.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران با قدردانی از همکاری استانداران خراسان شمالی و فرماندار گرگان افزود: فعالان مطبوعاتی استان عصر امروز در حین بازگشت به استان مازندران از آرمگاه فردوسی نیز دیدن خواهند کرد.

وی گفت: اصحاب رسانه مازندران نیز امشب با استاندار مازندرانی خراسان شمالی در بجنورد دیدار می کنند.

دهقان در بخش دیگری از سخنانش از اعزام 80 خبرنگار مازندران هفته گذشته برای بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد و گفت: خانه مطبوعات مازندران در سال جاری اعزام تورهای خبرنگاری و رسانه ای به مرقد امام(ره)، استان همدان، مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور را در دستور کار خود دارد.

مازندران بیش از 600 فعال مطبوعاتی دارد.