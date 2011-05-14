به گزارش خبرگزاری مهر، این قطار با استفاده از بالهایی که برایش در نظر گرفته شده می تواند در طول ریل از زمین بلند شده و پرواز کند. گروهی از محققان دانشگاه توهوکو این قطار پرنده را به گونه ای طراحی کرده اند که می تواند بر روی لایه ای از هوا بالاتر از سطح زمین شناور شده و پرواز کند.

یکی از مشکلاتی که این طرح با آن مواجه است این است که به دلیل وجود بال در بدنه قطار، امکان سازگاری آن با پیچ و خمهای مسیر دشوار می شود و به این شکل امکان اینکه انتهای قطار همواره با زمین موازی باقی بماند از بین خواهد رفت.

از آنجایی که این قطار با زمین در تماس نیست اصطکاکی وجود ندارد که منجر به کاهش سرعت قطار شود و به این شکل این نقلیه می تواند نسبت به قطارهای رایج با سرعت بسیار بیشتر و انرژی کمتری حرکت کند.

با وجود اینکه قطار بر اساس سیستمی ساخته شده است که می تواند حرکات ناخواسته بالها را خنثی کرده و سه محور قطار را ثابت نگه دارد، ساختار نهایی این قطار آنچنان تکمیل نشده است که بتواند حرکتی آرام و یکنواخت را در پی داشته باشد.

این اولین طرحی نیست که برای ساخت یک قطار پرنده ارائه شده است، قطارهای "Magelv" یا شناور مغناطیسی نیز از نیروی قدرتمند الکترومغناطیسی برای دفع شدن ریلهای قطار توسط خود قطار استفاده می کنند تا به این شکل امکان سفر بر فراز ریلهای آهنی به وجود بیاید.

بر اساس گزارش دیلی میل، مشکل قطارهای Magelv این است که باید بر مقادیر بزرگی از کشش باد میان قطار و ریل غلبه کنند. رکورد سرعت این قطارها در سال 2003 در حدود 580 کیلومتر بر ساعت به ثبت رسیده است.