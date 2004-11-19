۲۹ آبان ۱۳۸۳، ۱۰:۱۴

از سوي انتشارات بلك ول

كتاب "انقلاب معنوي" منتشر مي شود

انتشارات بلك ول اواخر دي ماه امسال كتاب " انقلاب معنوي " تأليف پائول هيل، ليندا وودهد و برونيسلاو زرسزينسكي را منتشر مي كند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، اين كتاب از كتابهاي مهمي است كه در زمينه دين و معنويت معاصر در فرهنگ مدرن نگاشته شده است. نويسندگان كه قصد دارند وضعيت دين و معنويت را در اروپا و امريكا به بررسي نشينند مهمترين پرسش معرفتي در ارتباط با نسبت دين و معنويت را اين مي دانند كه نسبت معنويت جديد با اديان پرپيشنه و پرقدمت رايج  چيست؟ 

پاره اي از فصول اين كتاب بدين قرارند: نسبت ميان دين و معنويت و تمايز ميان آنها، آزمودن ديدگاه انقلاب معنوي كندال، آوردن معنويت به زندگي عادي افراد و  نگاهي به آينده.    
