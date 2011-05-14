شهر نمونه گردشگری ایران نیازمند اقدامات راهبردی است

مهدی شمس در گفتگو با خبرنگار مهر از شهردار جدید شهر لاهیجان خواست با برنامه های مدون و اصولی در این زمینه گامهای مؤثری برداشته به ویژه در ترمیم و بازسازی معابر شهری دقت بیشتری را اعمال کند.

وی اظهارداشت: شورای اسلامی شهر لاهیجان در سال گذشته 851 مصوبه داشته و مهمترین مصوبات را آسفالت بیش از 200 هزار متر مربع ازکوچه ها و معابر شهر لاهیجان با هزینه ای افزون بر دو میلیارد تومان، خاکریزی و آماده سازی محوطه پارک احداثی حاجی آباد و ساخت کمپینگ درمحوطه احداث پارک آموزش ترافیک جنب پل خشتی عاقلیه شهرداری با انجام محوطه سازی و اجرای مجدد جدول و کفپوش بتنی و اصلاح آن اعلام کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر لاهیجان همچنین تخریب و بهسازی ساختمان قدیم کشتارگاه و تبدیل آن به کارگاه عمرانی، تجهیز واحد آتش نشانی به وسایل و تجهیزات امدادی در ارتفاع به ویژه برای کار امدادرسانی و اقدامات احتیاطی در مواقع اضطراری در ساختمانهای مرتفع و تله کابین، اجرای طرح نماد میدان ابریشم با نظارت مشاور مربوطه در میدان ابریشم، تنظیم تفاهم نامه بین شهرداری و بانک شهر در ارتباط با دایر شدن شعبه و باجه بانک شهر در لاهیجان و ساخت ترمینال مسافربری و ساختمان اداری شهرداری لاهیجان را از دیگر مصوبات عنوان کرد.

وی درادامه ایجاد دفتر گردشگری در خیابان شهید کریمی را از فعالیت های مهم شورا ذکر کرد و افزود: با ایجاد این دفتر اماکن تاریخی لاهیجان بیش از پیش حفظ شود و شهروندان لاهیجان شاهد اقدامات اساسی به لحاظ گردشگری و حفظ میراث فرهنگی باشند.

شمس در خصوص اصلاحات هندسی بلوار امام خمینی (ره) این شهرگفت: با تأیید مشاوران ترافیکی و کارشناسان راهنمایی و رانندگی اجرای این اصلاحات با هدف کاهش ترافیک مسیر بلوار امام به طرف میدان شهدا انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: تغییرات فیزیکی در حوزه معابر عمومی و میادین شهری بر اساس نیاز زمان اتفاق می افتد و این چیز جدیدی نیست که وقتی مسئولان امور شهری لاهیجان در این زمینه اقداماتی انجام می دهند متأسفانه از سوی عده ای متهم و آماج انواع تهمت ها قرار می گیرند.