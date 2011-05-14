استخدام آموزشیاران زیردیپلم به عنوان نیروی خدماتی

محمد قیوم دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با تدبیر وزیر آموزش و پرورش آموزشیاران نهضت با قرارداد معین تغییر وضعیت داده و با حقوق کامل و بیمه به استخدام آموزش و پرورش در می آیند.

وی افزود: همه آموزشیاران نهضت به دو گروه دیپلم، زیر دیپلم و بالای دیپلم تقسیم می شدند که با اجرای این قانون افراد دیپلم و زیر دیپلم در مدارس به عنوان نیروی خدماتی (سرایدار،نظافتچی و...)و افراد بالای دیپلم با شرکت در آزمون نهضت که در تیر ماه برگزار می شود با کسب امتیاز قبولی به استخدام آموزش و پرورش در می آیند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به خبرنگار مهر که آیا با اجرای قانون جذب آموزشیاران نهضت در بخش های خدماتی و نظافتی و...خدشه ای به جایگاه آموزشیاران وارد نمی شود گفت: آموزشیاران تا به امروز در وضعیت بلاتکلیفی مانده بودند و امنیت شغلی هم نداشتند که اجرای این قانون آنها را از این وضعیت سر درگم در می آورد؛ علاوه بر این در خیلی از بخشهای ادارات ما نیروهای لیسانس داریم که دارند کار خدماتی انجام می دهند.

آمارها از حدود پنجاه هزار آموزشیار نهضت سواد آموزی خبر می دهند.